- Des monuments historiques cachés découverts dans le parc Wörlitzer.

Explorateurs ont découvert une variété de tumulus et de long barrows à l'intérieur du Parc de Wörlitzer, situé dans le district de Wittenberg. Selon l'archéologue Franziska Knoll du Bureau d'État pour la gestion du patrimoine et l'archéologie de Halle, ces sites sont apparus récemment, aux alentours du XVIIIe siècle. "Ces miniatures étaient intégrées comme éléments historiques décoratifs dans le parc et semblaient être utilisées principalement comme décor théâtral par le Prince Franz", a déclaré Knoll.

Ces structures ont ensuite sombré dans l'oubli, englouties par la végétation. Les archéologues ont repéré des monticules étranges cachés dans le parc il y a trois ans lors d'une exploration. "Bien que cachés par la broussaille et les arbres, un long tumulus était visible près de l'île volcanique de Stein", a révélé Knoll. "Ces sites funéraires allongés avec des bordures en pierre sont courants dans la région et peuvent être datés de la fin du Néolithique, contenant souvent plusieurs tombes."

Grave comme ornement

Après plusieurs années de documentation, de cartographie géophysique et une excavation en mars de cette année, il est devenu clair : le monument a été érigé pendant la vie du Prince Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817). "Contre toute attente, il était vide de restes humains. Au lieu de cela, il servait de repère régional, symbolisant les antiquités de la région", a informé Knoll.

"Le long tumulus a été reconstruit à sa fin et reste dans son état d'origine, comme il l'était à l'époque du prince, à l'extérieur de l'île volcanique de Stein." De plus, les scientifiques ont révélé quatre monticules funéraires artificiels supplémentaires dans le parc. "Nous avons pratiqué l'archéologie du paysage dans le jardin paysager", a déclaré Knoll.

Naissance de l'archéologie locale en Saxe-Anhalt

Des structures mégalithiques authentiques et des tumulus peuvent également être trouvés dans la région d'Anhalt et ont été reconnus par le Prince Franz. "Il est indéniable que certains petits tumulus de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer ont été déplacés lors de la construction du parc au XVIIIe siècle", a expliqué Knoll. "Certaines des urnes ornées découvertes là, datant d'environ 3000 ans, sont toujours exposées aujourd'hui sous forme de répliques dans le Columbarium romain de l'île volcanique de Stein. Les principaux artefacts ont depuis disparu, avec seulement quelques-uns survivant jusqu'au XXe siècle au musée de Köthen."

"En fin de compte, on pourrait dire que cela a marqué le véritable début de l'archéologie régionale", a déclaré l'archéologue officiel Harald Meller. "La fusion de l'antiquité classique et de la préhistoire locale est une découverte exceptionnelle et importante." Le prince a créé son propre royaume et sa propre dynastie à travers le parc, en incorporant des figures de l'antiquité classique aux côtés de tombes anonymes locales.

Le Parc de Wörlitzer continue de cacher des secrets

Le Parc de Wörlitzer fait partie du Royaume des jardins de Dessau-Wörlitz, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les répliques architecturales de l'antiquité classique peuvent être admirées le long de l'Elbe, telles que le Pantheon romain, ainsi qu'une variété d'autres temples ornés de sculptures originales. Ces répliques ont été apportées dans la région grâce à l'intermédiaire de Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). L'illusion culmina

