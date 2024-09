Des moments historiques aux Emmy: les triomphes, les chocs et une interruption inoubliable

Traduction française :

Sans équivoque, c'était une nuit pour les annales de l'histoire de la télévision et un régal pour ceux qui adorent les discours d'acceptation émotionnels agrémentés d'une pincée de plaisanteries scriptées.

Sautant des vainqueurs iconiques aux mentions de nos compagnons félins et canins, voici les principaux événements des 76e Emmy Awards :

Applaudissons pour 'Shōgun'

La musique a commencé à accompagner la descente de la distribution et des producteurs de la célébrée série dramatique historique "Shōgun" après leur victoire dans la catégorie meilleure série, mais elle s'est brutalement arrêtée dès que le acteur principal et nouveau lauréat Emmy, Hiroyuki Sanada, est monté sur scène. Dans sa langue natale, il a exprimé son intention de prononcer un discours bref en japonais. Il a remercié l'équipe, les réalisateurs et les maîtres "qui ont maintenu en vie et soutenu nos drames de l'époque des samouraïs jusqu'à maintenant". Il a poursuivi en disant : "La passion et les rêves que nous avons hérités de vous ont traversé les océans et les frontières."

Tout comme sa stature, "Shōgun" a franchi de nombreuses frontières de son côté. Le triomphe de la série, marquant la première série non anglophone à remporter la meilleure série et la deuxième à être nommée, souligne le sentiment que de nombreux créateurs passionnés défendent : Osez. Si l'histoire est captivante, le public et le succès suivront.

Au total, la série a remporté quatre récompenses, dont des honneurs historiques pour les individualités de ses deux stars, Sanada et Anna Sawai.

Après sa victoire, qui l'a consacrée première actrice d'origine asiatique à remporter le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, Sawai a exprimé sa gratitude sur scène pour "toutes les femmes qui ne s'attendent à rien et continuent d'inspirer tout le monde".

Richard Gadd : 'Everything gets better'

Richard Gadd est monté sur scène trois fois pendant la soirée Emmy, traitant son premier discours - pour l'excellence de l'écriture d'une mini-série - comme s'il était sa seule chance et s'assurant ainsi de laisser une impression durable.

"Il y a dix ans, j'étais au plus bas. Je n'aurais jamais cru pouvoir remettre ma vie sur pied, encore moins remporter un prix comme celui-ci. Je n'aurais jamais cru pouvoir restaurer mon image et me relever à nouveau. Me voici, plus d'une décennie plus tard, recevant l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'écriture pour la télévision", a-t-il déclaré, faisant référence à l'abus et à la trauma qu'il a subis, qui sont explorés dans "Baby Reindeer". "Je ne sais pas pourquoi nous sommes ici, je ne sais pas quel est le but de la vie, mais je sais que rien ne reste permanent, et que quoi qu'il arrive, les choses finiront par s'améliorer. Alors si vous traversez une période difficile, continuez à avancer. Les choses iront mieux."

Le triomphe émotionnel de Lisa Colón-Zayas

Au moment où l'épisode puissant de "The Bear" intitulé "Napkins" s'est terminé, il était clair pour tout le monde que la performance de Lisa Colón-Zayas méritait rien de moins que l'or Emmy. Les votants ont convenu et lui ont décerné le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie.

Sur scène, la puissance de l'actrice a été à nouveau émue alors qu'elle exprimait sa surprise et sa gratitude d'avoir reçu cet honneur, rendant hommage à ses collègues nominées avec une admiration sincère. "Je vous admire toutes profondément du fond de mon âme", a-t-elle déclaré, en référence à Meryl Streep, Sheryl Lee Ralph et Carol Burnett. Elle a terminé en reconnaissant les élections à venir, en appelant les Latinas du public en disant : "À toutes les Latinas qui me regardent, continuez à croire et à voter. Votez pour vos droits."

Candice Bergen : 'Meow'

Au cours de son temps en tant qu'anchore télé outrancière Murphy Brown, Candice Bergen n'a jamais craint de faire des vagues - et elle ne le fait toujours pas. Sur scène pour présenter un prix, Bergen a parlé de son temps passé à incarner le personnage, en se livrant à une commentaire politique sarcastique : "J'ai été immergée dans un ensemble talentueux d'acteurs, bénéficiant de scénarios exceptionnels à travailler. Dans un moment classique de l'histoire de mon personnage, Murphy Brown a été critiquée pour avoir choisi de devenir mère célibataire. Oh, comme les choses ont changé. Maintenant, un candidat républicain à la vice-présidence n'attaquerait jamais une femme pour avoir des enfants. Mesdames et messieurs, mon travail ici est terminé. Meow."

Il est à noter que Selena Gomez a également fait référence au stéréotype des "femmes sans enfants et sans chats" pendant qu'elle était sur scène avec ses co-vedettes de "Only Murders in the Building", Steve Martin et Martin Short.

John Oliver a remercié son chien décédé

Y avait-il quelque chose de bizarre à rire ? Peut-être, mais il était impossible de rester indemne face aux efforts touchants de John Oliver pour rendre hommage à son chien décédé lors de son discours d'acceptation pour la meilleure série variée scénarisée, avant que le moment poignant ne soit écourté par la musique annonçant leur départ imminent.

"Je suis rappelé à Sarah McLachlan", a déclaré Oliver, en s'appuyant sur le rire du public. "Elle était un chien extraordinaire. Ce n'est pas seulement pour elle - c'est pour tous les chiens. Vous êtes tous des filles formidables, vous êtes tous des garçons merveilleux, et vous méritez tous une friandise !"

Ils ont mis en avant plusieurs artistes, en incluant Selena Gomez dans le lot. Son expression a changé de manière notable lorsque Leguizamo a mentionné sa reconnaissance pour "Only Murders in the Building". Il a plaisanté : "Elle les a soutenus pendant trois saisons entières !" Leguizamo, qui avait précédemment fait paraître une publicité à pleine page dans le New York Times pour inciter les votants Emmy à reconnaître les nominés diversifiés, a poursuivi en déclarant : "Faisons appel à plus de récits des communautés exclues."

Les meilleures répliques de la soirée

"Vous vous êtes déjà demandé à quel point il est difficile de trouver un rendez-vous après 'Misery' ?" - Kathy Bates

"Calmez-vous tous, malgré mon nom, j'arrive en paix." – Will Smith, auteur et producteur anglais, et lauréat du prix de l'écriture exceptionnelle pour une série dramatique pour "Slow Horses", faisant référence à cette incident des Oscars.

"Chaque fois que je rencontre un acteur anonyme, je lui dis simplement : 'J'ai adoré votre scène avec Nicole Kidman.' Neuf fois sur dix, j'ai raison." – Steve Martin

"Bienvenue à tous pour la 76ème cérémonie des Emmy Awards – également connue sous le nom de la plus grande soirée dédiée aux stars du cinéma sur les plateformes de streaming." – Dan Levy, qui a co-animé avec son père Eugene, offrant une présentation solide – bien que pas entirely sans risque.

La victoire de "Shōgun" en tant que première série non-anglophone à remporter le meilleur drama encourage les créatifs à prendre des risques, car ils croient que si l'histoire est captivante, le public et le succès suivront, mettant en avant l'importance de la diversité dans le divertissement.

Le discours émouvant de John Oliver en l'honneur de son chien décédé a mis en avant l'importance de reconnaître et d'apprécier le rôle que jouent les animaux dans nos vies, soulignant l'impact émotionnel du divertissement.

