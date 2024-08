- Des millions supplémentaires pour les hôpitaux de Saxe

Les hôpitaux de Saxe recevront une subvention forfaitaire supplémentaire de 20 millions d'euros cette année. Selon le ministère de la Santé et de l'Éducation de l'État à Dresde, le Comité du budget et des finances du Landtag a approuvé la décision correspondante du cabinet de juin. Les fonds urgemment nécessaires seront alloués à la Banque de reconstruction de Saxe, puis distribués - sans que les établissements de santé aient besoin de faire une nouvelle demande.

Ces fonds combleront les gaps dans les caisses des hôpitaux causés par les importantes augmentations de coûts, qui ne peuvent être comblées pour l'instant par le gouvernement fédéral, a déclaré la ministre sociale Petra Köpping (SPD). Le gouvernement de l'État intervient pour renforcer la liquidité des institutions. Elles peuvent utiliser cet argent à leur guise pour de petits investissements et mesures à venir, sans avoir à passer par un processus de demande et d'examen fastidieux.

La situation économique des hôpitaux s'est détériorée ces deux dernières années en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, des augmentations de salaire du personnel et de la baisse persistante du nombre de patients, selon les chiffres du ministère. "La réforme hospitalière fédérale à venir ne renforcera pas les établissements économiquement avant 2025 au plus tôt." Le financement supplémentaire est destiné à stabiliser la situation jusqu'à cette date. Depuis la réunification, plus de 6,5 milliards d'euros ont été investis dans le paysage hospitalier saxon - le financement forfaitaire annuel était récemment de 75 millions d'euros et le financement individuel de 64 millions d'euros.

