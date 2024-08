Expédition au 'Titanic' - Des millions en indemnisation demandés après l' implosion de Titan

Environ un an après l'effondrement du sous-marin de profondeur "Titan" dans l'Atlantique Nord, la famille d'une des cinq victimes réclame 50 millions de dollars (environ 46 millions d'euros) de dommages-intérêts. Le procès intenté au nom des proches du défunt scientifique français Paul-Henri Nargeolet, dit "Monsieur Titanic", devant un tribunal de Seattle, dans l'État de Washington, accuse l'opérateur de négligence grave. Le procès affirme également que des défauts et des insuffisances du sous-marin n'ont pas été révélés ou ont été intentionnellement cachés. Nargeolet, l'un des principaux experts sur l'épave du paquebot de luxe, se trouvait à bord du sous-marin lors d'une expédition vers le navire coulé en 1912 lorsque la tragédie s'est produite.

Selon les médias américains, le procès contre l'opérateur américain Oceangate et d'autres accuse également l'équipage d'avoir réalisé que tous à bord allaient mourir, causant "de la peur et de l'angoisse mentale". À bord du "Titan" se trouvaient Nargeolet, l'aventurier britannique Hamish Harding (58 ans), le businessman britannique-pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et son fils de 19 ans, Suleman, ainsi que le PDG de l'opérateur américain Oceangate, Stockton Rush (61 ans).

