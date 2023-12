Des millions d'habitants du sud de la Californie sont menacés par des inondations qui pourraient entraver les déplacements à l'approche du week-end de vacances.

La rivière atmosphérique a commencé à toucher le sud de la Californie mercredi, laissant tomber entre 2 et 4 pouces de pluie dans la région entre la fin de mardi et la fin de mercredi.

Mais les conséquences les plus graves sont attendues jeudi : Selon le Service météorologique national de Los Angeles, des précipitations totales de 2 à 5 pouces sont probables dans la majeure partie de la Californie du Sud. En outre, des précipitations de 5 à 10 pouces sont possibles sur et sous les contreforts orientés vers le sud et les pentes côtières, a ajouté le service météorologique.

Des veilles d'inondation sont en vigueur jusqu'à jeudi soir pour des zones comprenant des parties de la région de Los Angeles, San Diego, Santa Barbara et Palm Springs. En Californie centrale, Bakersfield, Buena Vista, ainsi que des portions de l'Intestate 5 sont également sous surveillance d'inondation jeudi. Des inondations urbaines soudaines sont également possibles dans les zones de faible altitude proches du bassin de Los Angeles, a averti le service météorologique.

"Certaines de ces inondations devraient être importantes et potentiellement mortelles, avec des inondations importantes sur les routes, des glissements de rochers et de boue, des coulées de débris près des cicatrices de brûlures récentes, et d'importantes inondations de ruisseaux, tous possibles ce soir et jeudi", a averti le National Weather Service (service météorologique national).

Un risque modéré de précipitations excessives, de niveau 3 ou 4, est également en vigueur jeudi pour certaines parties de la Californie du Sud, y compris la région de Los Angeles. Les précipitations sur les hauteurs au nord-ouest de la zone métropolitaine de Los Angeles pourraient atteindre 10 pouces jusqu'à jeudi soir avant que la tempête ne quitte la région.

La tempête apportera également de la neige dans certaines parties de la Sierra Nevada, où les zones les plus élevées sont placées sous un avertissement de tempête hivernale. Entre 3 et 6 pouces de neige supplémentaire sont possibles entre 8 000 et 9 000 pieds. Et jusqu'à un pied de neige supplémentaire est possible au-dessus de 9 000 pieds, avec des rafales pouvant atteindre 45 mph.

En début de semaine, une petite tornade a brièvement frappé une partie de la Californie du Nord - un événement relativement rare pour l'État à cette période de l'année. Une tornade de catégorie EF-1 a été signalée mardi soir à Oroville, à environ 70 miles au nord de Sacramento, causant des dommages aux arbres et à des structures mineures, selon le National Weather Service de Sacramento. La tornade a touché le sol entre 17 h 40 et 17 h 42, heure française, et aucun blessé ou décès n'a été signalé.

La Californie a connu en moyenne une tornade par mois de décembre entre 1998 et 2022, selon le Storm Prediction Center.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com