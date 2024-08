- Des millions d'euros sur le terrain pour le nouveau bâtiment de la clinique Sömmerda

L'hôpital de Sömmersda reçoit des millions de financement pour la nouvelle construction

L'hôpital de Sömmersda a reçu une subvention importante de l'État pour un nouveau bâtiment. La cérémonie de pose de la première pierre de ce projet, qui comprend une unité de soins intensifs et un autre poste de soins infirmiers, a eu lieu Recently. Les plans prévoient également une nouvelle entrée principale, une cafétéria, un parking pour les visiteurs et des itinéraires d'accès sans obstacle. Le projet devrait être terminé à la fin de 2026, avec un investissement d'environ 33,7 millions d'euros de l'État et de KMG.

L'hôpital de Sömmersda, avec environ 190 lits répartis dans neuf départements, traite annuellement environ 25 000 patients, à la fois hospitalisés et ambulatoires. Il sert de prestataire crucial pour la région de Mittelthüringen. KMG, l'opérateur de clinique, exploite également des installations à Sondershausen et à Bad Frankenhausen en Thüringen.

En raison de l'augmentation des coûts de construction et de l'inflation générale des prix, l'État a alloué une somme supplémentaire de 13,6 millions d'euros pour le projet, prélevée sur le programme d'investissement hospitalier de l'État.

Le financement supplémentaire de l'État de 13,6 millions d'euros du programme d'investissement hospitalier contribuera à gérer l'augmentation des coûts de construction et l'inflation générale des prix pour le projet de nouvelle construction à l'hôpital de Sömmersda. Les nouvelles installations, notamment l'unité de soins intensifs et le poste de soins infirmiers, sont prévues pour répondre aux besoins d'autres patients de la région, étendant ainsi la capacité de l'hôpital à servir efficacement la population de Mittelthüringen.

