- Des millions de dommages causés par les incendies de granges et de maisons: cause inconnue

Un jour après l'incendie de plusieurs granges et maisons dans le district de Karlsruhe, ayant entraîné des pertes de plusieurs millions d'euros, la cause reste inconnue. Il n'y a toujours pas d'indications d'incendie criminel, a déclaré un porte-parole de la police. Un résident de 41 ans a été victime d'inhalation de fumée et a été transporté à l'hôpital. La gravité de ses blessures était initialement inconnue, mais il n'y avait pas de risque pour sa vie, selon un communiqué publié dimanche.

Dimanche, un incendie s'est déclaré sur le toit d'une grange dans le district de Woessingen à Walzbachtal. Les flammes se sont propagées au bâtiment résidentiel adjacent, puis à une autre grange et à sa maison attenante. Les granges ont été entirely détruites, et les maisons sont inhabitables pour le moment. Les dommages sont estimés à deux à trois millions d'euros.

Malgré les importants dommages, les enquêteurs n'ont pas encore pu identifier une cause claire pour l'incendie, excluant pour l'instant l'incendie criminel comme possibilité. D'autres causes potentielles, telles que des dysfonctionnements électriques ou des causes naturelles, sont explorées.

Lire aussi: