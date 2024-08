- Des millions de dégâts et de blessés après un incendie

Un important incendie à Peine a causé des dommages d'au moins un million d'euros. Trois pompiers ont été blessés, selon la police. Lors de l'incendie vendredi soir, un entrepôt a été entièrement ravagé, et une agence de location de voitures a également brûlé. Les pompiers ont empêché la propagation des flammes à une station-service adjacente, selon les rapports.

Les enquêteurs pensent qu'une voiture en feu a été la cause de l'incendie. Les flammes se sont propagées à un entrepôt contenant des palettes, mettant le bâtiment en feu en peu de temps. L'incendie s'est ensuite propagé à au moins neuf véhicules dans une agence de location de voitures adjacente.

La cause de l'incendie de la première voiture reste inconnue. La police recherche des témoins qui peuvent fournir des informations. La police a sécurisé les lieux et mène l'enquête.

La voiture en feu dans l'entrepôt était probablement à l'origine des véhicules de l'agence de location de voitures qui ont pris feu également. Despite the extensive damage, no other nearby establishments, such as the gas station, were impacted due to the quick response by the fire department and their effective containment efforts.

