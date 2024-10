Des milliers et des milliers de personnes se rassemblent à Londres, pour défendre les Palestiniens.

Des foules nombreuses ont envahi les rues de Londres pour un rassemblement pro-palestinien, se faufilant à travers le centre-ville le 7 octobre 2023, à l'occasion des événements en Israël, selon l'agence de presse britannique PA. Des photos ont montré des participants brandissant des drapeaux palestiniens et libanais. Une contre-manifestation pro-israélienne de plus petite envergure a également eu lieu.

Dans l'après-midi, les autorités ont arrêté 15 personnes, ont-elles annoncé. Des milliers d'autres ont rejoint le mouvement pro-palestinien à Édimbourg, en Écosse. Les organisateurs ont exigé un cessez-le-feu immédiat et des sanctions économiques contre Israël, selon le rapport de PA.

Il y a exactly un an, le 7 octobre 2023, des miliciens affiliés à Hamas et d'autres organisations radicales ont organisé des attaques meurtrières en Israël, faisant plus de 1 200 morts et environ 250 enlèvements vers la bande de Gaza. Cela a déclenché le conflit de Gaza, selon les données fournies par l'autorité de la santé contrôlée par Hamas, qui indique qu'environ 42 000 Palestiniens ont été tués à ce jour, un tiers étant des adolescents et des enfants.

Le rassemblement pro-palestinien de Londres était principalement composé de Palestiniens exprimant leur solidarité et leur chagrin face aux événements en Israël. Les organisateurs d'Édimbourg ont également représenté les Palestiniens, appelant à un cessez-le-feu et à des sanctions économiques contre Israël, reflétant les sentiments ressentis dans le monde entier.

