Des milliers d'Espagnols se réjouissent de la fête de la Tomatine.

Environ 22 000 personnes ont participé à un grand lancer de tomates sauvages en Espagne. Pendant une heure, ces fêtards de Buñol, situé dans la région de Valence, ont passé leur temps à se lancer des tomates surmûres et molles. Environ 120 tonnes métriques de tomates ont servi d'armes, les organisateurs garantissant leur inutilité alimentaire. Selon le Guinness World Records, cet événement a battu le record de la plus grande bataille de nourriture du monde.

La 77e édition de "La Tomatina", une tradition bien ancrée, a attiré de nombreux locaux de Buñol, environ 9 500, ainsi que de nombreux touristes venus de l'intérieur et de l'extérieur de l'Espagne. RTVE, une chaîne de télévision espagnole publique, a enregistré des participants ravis venus du Japon, de Russie, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Différents médias ont également documenté la présence d'attendants venus d'Australie et de Chine.

Malgré le grand nombre de participants de différents pays, certains visiteurs ont peut-être été attirés par la réputation unique de l'événement. Quels que soient leur nationalité, tous ont participé aux festivités chaotiques, faisant de cet événement un véritable événement mondial.

Lire aussi: