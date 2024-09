Des milliers d'enfants au Soudan sont menacés par la faim

La situation alimentaire dans le camp de réfugiés SamSam de la région du Nord-Darfour du Soudan se détériore rapidement, selon Médecins Sans Frontières (MSF). Selon une enquête du camp, prévu pour accueillir entre 300 000 et 500 000 habitants, la situation empire chaque jour et le temps presse, a déclaré Michel Olivier Lacharité, responsable de l'unité d'urgence de MSF. "Nous sommes confrontés à des milliers d'enfants en bas âge au bord de la mort dans les semaines à venir", a-t-il mis en garde.

Lors d'une récente campagne de vaccination, près de 30 000 enfants de moins de cinq ans ont été examinés, et environ 10 % présentaient une malnutrition aiguë sévère, une situation grave et potentiellement mortelle. Environ un tiers de ces enfants présentaient une malnutrition aiguë globale, qui peut évoluer vers une condition potentiellement mortelle si elle n'est pas traitée.

Ces résultats confirment les rapports de l'ONU de début août qui prévoyaient une famine dans le camp, la pire crise alimentaire. Le camp SamSam est situé près d'El Fasher, la capitale du Nord-Darfour, qui est en conflit depuis plusieurs mois.

Depuis avril 2023, un violent conflit de pouvoir fait rage au Soudan entre le chef de fait Abdel Fattah al-Burhan, l'armée (SAF) et son ancien député Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que sa milice des Forces de soutien rapide (RSF). Ce conflit a prétendument entraîné la plus grande crise de réfugiés du monde, avec plus de dix millions de personnes déplacées ou fuyant, beaucoup d'entre elles plusieurs fois, selon l'ONU.

Les rapports de l'ONU de début août prévoyaient une famine dans le camp de réfugiés SamSam, une crise alimentaire grave qui pourrait entraîner des "morts de faim". La malnutrition aiguë sévère détectée lors de la dernière campagne de vaccination, touchant plus de 3 000 enfants de moins de cinq ans, augmente le risque de telles morts.

