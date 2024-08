Des milliers de victimes dans des attaques à travers le Pakistan.

Dans la région politiquement tumultueuse du Baloutchistan, située au Pakistan, des groupes séparatistes réclament constamment l'autonomie. Leur poursuite agressive aboutit souvent à des affrontements mortels, avec au moins 40 personnes tuées, dont 10 soldats. Cette catastrophe a été orchestrée par un groupe notoire qui prétend être affilié à l'Armée de libération du Baloutchistan (ALB). L'armée a confirmé que 10 des morts étaient les leurs. Le ministre de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, a déclaré que ces attaques faisaient partie d'un complot délibéré pour semer le chaos dans le pays. Les forces de sécurité ont répliqué en tuant 12 séparatistes. Le chef ministre du Pendjab, Shehbaz Sharif, a juré d'arrêter les responsables.

Des rapports font état d'au moins trois attaques distinctes dans trois districts différents de la province, une région où les conflits entre milices et forces de sécurité sont fréquents. Le sud-ouest du Pakistan sert de champ de bataille pour ces affrontements. L'ALB a revendiqué la responsabilité d'opérations nocturnes ciblant les routes du Baloutchistan. Ils ont précisé que seuls les membres des forces de sécurité étaient leurs cibles. L'armée a rapporté que 10 soldats et 4 membres des forces de sécurité figuraient parmi les victimes. Cependant, le ministère de l'Intérieur a refusé de confirmer le compte rendu de l'ALB, affirmant que les civils innocents étaient les vraies victimes.

Perturbations des voyages

L'une des attaques mentionnées a eu lieu dans le district de Musakhail, où un groupe de plus de 30 hommes lourdement armés a perturbé 22 véhicules, y compris des bus, des camions et des minibus, sur une route clé reliant le Baloutchistan et le Pendjab. Les passagers originaires du Pendjab ont été spécifiquement identifiés et abattus sans pitié, selon un haut responsable. Un total de 23 vies ont été perdues.

Un incident similaire s'est produit dans le district de Bolan, où des miliciens ont fait exploser un pont de chemin de fer reliant le Baloutchistan, le Pendjab et le Sindh. Six corps ont été découverts près du site de l'explosion. Les services de train pour Quetta ont été brutalement interrompus en raison des explosions affectant à la fois le pont et une ligne de chemin de fer adjacente avec l'Iran.

Dans le district de Kalat, au moins 10 personnes ont perdu la vie dans un incident sanglant, dont 4 membres des forces paramilitaires et un officier de police. Un membre des Levies, allié à la police, a rapporté une attaque armée contre un homme âgé suspecté d'être lié aux forces de sécurité dans un hôtel du quartier.

Région riche et instable

Le Baloutchistan, une région située dans le sud-ouest du Pakistan, est bordée à la fois par l'Afghanistan et l'Iran. Il est classé comme le coin le moins peuplé et le plus pauvre, mais aussi le plus instable du pays. Les groupes séparatistes ont plaidé pour la sécession du Baloutchistan du Pakistan depuis des décennies. Leurs cibles fréquentes sont les travailleurs de la province du Pendjab, qu'ils accusent de contribuer à l'exploitation des ressources naturelles. Le port en eaux profondes stratégique de Gwadar et une mine d'or et de cuivre précieuse sont sous le contrôle de la Chine. Des groupes islamistes tels que les Talibans pakistanais perturbent également la paix dans la région.

L'ALB est la faction séparatiste armée la plus importante de la région. Les Punjabis sont souvent les cibles de l'ALB. L'ALB croit que le groupe ethnique majoritaire au Pakistan, qu'ils appellent Punjabis, exerce une influence écrasante sur l'armée, qui combat activement contre la milice.

L'Institut pakistanais pour les études sur la sécurité et le conflit a rapporté l'année dernière que 151 civils et 114 membres des forces de sécurité avaient été tués dans des attaques de milices au Baloutchistan. Depuis le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan en 2021, la fréquence des attaques des groupes armés au Pakistan a augmenté.

