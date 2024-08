- Des milliers de personnes protestent contre la droite en Angleterre

Des milliers de personnes au Royaume-Uni ont manifesté contre les émeutes d'extrême droite. Mercredi soir, des gens ont défilé dans plusieurs villes du pays, dont Londres, Sheffield, Bristol et Brighton, pour s'opposer au racisme et à la haine. À Liverpool, des centaines de personnes se sont gathering pour protéger un centre d'asile, selon l'agence de presse britannique PA.

Les émeutes d'extrême droite ont eu lieu au Royaume-Uni depuis plus d'une semaine. Des vandales ont attaqué les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile et les mosquées ces derniers jours. Des voitures et des bâtiments ont été incendiés. Le Premier ministre Keir Starmer a menacé d'utiliser la pleine force de la loi.

Fenêtres condamnées

La police s'était préparée à de nouvelles violences pendant la nuit et craignait que des cabinets d'avocats et des centres de conseil soutenant les demandeurs d'asile puissent également être pris pour cibles. Dans certains endroits, les fenêtres ont été condamnées par précaution.

Cependant, la soirée a été principalement marquée par des contre-manifestations pacifiques. Des pancartes et des banderoles appelaient à "Pas d'endroit pour la haine" et "Arrêtez l'extrême droite". À Birmingham, des gens se sont gathering devant un centre de conseil pour protester contre l'islamophobie, a rapporté PA.

Le roi Charles III est tenu informé de la situation

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a remercié la police pour ses efforts, déployant des milliers d'officiers. Le roi Charles III est également régulièrement tenu informé des développements. Les autorités attendaient environ 100 incidents d'émeutes dans tout le pays, mais les chiffres étaient inférieurs aux prévisions.

À Brighton, la police a dû aider certains manifestants d'extrême droite à quitter la foule de contre-manifestants, a rapporté PA. Certains ont scandé "Honte à vous". Il y a également eu des arrestations mercredi soir.

Les autorités cherchent à dissuader

Les émeutes ont suivi une tentative de meurtre dans la ville de Southport le 29 juillet, où trois filles ont été tuées et plusieurs enfants et deux adultes blessés. Des rumeurs fausses ont circulé en ligne selon lesquelles un migrant musulman était l'auteur de l'attaque. Des comptes influents sur X et Telegram ont partagé ces narratifs faux. La police a clarifié que le suspect était un adolescent de 17 ans né au Royaume-Uni chez des parents rwandais, et que le mobile était inconnu.

Plus de 400 émeutiers ont été arrêtés, environ 120 ayant été inculpés jusqu'à présent. Un tribunal de Liverpool a condamné trois hommes à des peines de prison allant de 20 mois à trois ans. La ministre de la Justice Heidi Alexander a annoncé que plus de 560 places supplémentaires en prison seraient créées à partir de la semaine prochaine.

Point de vue d'un sociologue sur les émeutes

Le sociologue Aaron Winter de l'Université de Lancaster ne considère pas que les émeutes sont dues au nouveau gouvernement social-démocrate travailliste ou à une protestation contre un mouvement perçu comme progressiste de gauche. Il estime que le parti de Starmer n'est pas de gauche et a fait campagne sur le patriotisme et le "récit de petits bateaux", se positionnant comme étant plus dur que les conservateurs. Les partis se sont surpassés dans les déclarations sur qui est le plus dur en matière de migration, créant une atmosphère hostile.

Winter souligne que le précédent gouvernement conservateur, avec ses politiques d'austérité, a exacerbé les inégalités dans le pays. Il a critiqué les récents propos de Starmer, dans lesquels il a qualifié les émeutiers de "voyous", les marginalisant ainsi et les

