Des milliers de personnes manifestent contre le racisme en Grande-Bretagne

En Belfast, environ 5 000 personnes ont manifesté contre la xénophobie. La police a rapporté une attaque par le feu près de la capitale nord-irlandaise : selon elle, une bombe artisanale a été jetée sur une mosquée à Newtownards. L'engin explosif n'a pas explosé, a également rapporté la police. La mosquée a été vandalisée avec des graffitis racistes. "Nous traitons cet incident comme un crime haineux motivé par la race", a déclaré un porte-parole de la police.

À Londres, des milliers de personnes se sont réunies devant les bureaux du parti anti-immigration Reform UK, dirigé par l'avocat du Brexit Nigel Farage. Certains brandissaient des pancartes portant l'inscription "Non au racisme, non à la haine". Les manifestants ont accusé Farage et le parti d'avoir incité des protestations violentes d'extrême droite ces deux dernières semaines avec leur rhétorique et la propagation de théories du complot contre les migrants.

"Je le trouve nuisible et dangereux", a déclaré Jeremy Snelling, 64 ans, au sujet de Farage. Phoebe Sewell, une Londonienne de 32 ans, a expliqué que c'était "très important pour les personnes non blanches au Royaume-Uni de voir les Britanniques blancs dire : 'Non, nous ne tolérons pas ça'".

Des milliers de personnes ont également manifesté à Manchester et dans de nombreuses autres villes anglaises, ainsi qu'à Glasgow, en Écosse. Pour la première fois, des milliers de personnes se sont réunies dans différentes parties du pays pour les manifestations anti-racisme le mercredi.

Les émeutes d'extrême droite ont été déclenchées par un incident de coups de couteau dans la ville côtière de Southport près de Liverpool le 29 juillet, lors duquel trois enfants ont été tués et dix autres blessés. Des informations fausses ont circulé Initially, claiming that l'auteur était un demandeur d'asile musulman.

Selon la police, le suspect présumé est un adolescent de 17 ans né au Pays de Galles. Les médias britanniques ont rapporté que les parents de l'homme sont originaires du Rwanda.

During the riots, mosques and refugee shelters were attacked, among other places. The British police blame supporters of the so-called English Defence League for the violence. The anti-Islam organization, with links to the hooligan scene, was founded 15 years ago.

The British authorities mobilized thousands of police officers and took action against the rioters. So far, there have been almost 800 arrests and around 300 charges. Several perpetrators have already been sentenced.

Hundreds more suspects will soon face justice, said Stephen Parkinson, the lead prosecutor for England and Wales. The justice system is facing a "new phase" with "tougher" cases. In the most serious cases, prison sentences of up to ten years are possible. "It's not about revenge, it's about justice", Parkinson was quoted as saying in the "Sunday Times".

The Prime Minister Keir Starmer had announced a continued tough stance against right-wing troublemakers and harsh prosecution. According to British media, he canceled his planned holiday for the coming week due to the situation.

Following the anti-immigration protests in London, there were calls to disassociate from Farage's rhetoric and his spread of hateful theories against migrants. In response to the far-right riots, numerous anti-racism protests erupted across England and Scotland, with thousands participating.

Lire aussi: