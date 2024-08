Des milliers de personnes fuient les feux de forêt en Grèce

Selon la chaîne de télévision grecque ERT, un mur de feu de 30 kilomètres de large et jusqu'à 25 mètres de haut s'est approché d'Athènes lundi. Les pompiers ont combattu les flammes toute la nuit, "mais malgré des efforts surhumains, l'incendie s'est propagé rapidement", a déclaré le porte-parole du service des incendies, Vassilis Vathrakogiannis. Près de 670 pompiers ont été déployés avec 183 camions de pompiers, ainsi que 32 avions et hélicoptères.

Dans le quartier d'Athènes de Penteli, menacé par les flammes, un hôpital pour enfants et une clinique militaire ont dû être évacués. Huit personnes atteintes de problèmes respiratoires ont été hospitalisées en raison de la fumée. Le stade olympique d'Athènes a été ouvert comme abri d'urgence pour les personnes fuyant les flammes.

"We are facing a catastrophe of biblical proportions," said Marathon's mayor Stergios Tsirkas to broadcaster Skai. "The whole city is on fire."

After the warmest winter on record, June and July were also the hottest months ever recorded in Greece since 1960. The forest fire risk is extremely high, with several fires breaking out daily.

For Monday, temperatures up to 39 degrees Celsius were forecast for Athens, with winds up to 50 kilometers per hour expected. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis cut short his summer vacation due to the fires and returned to the capital.

On the contrary, most Athenians chose to stay indoors on the typically bustling streets of Athens on Sunday, as smoke from the ongoing fires tainted the air. The devastating fire that approached Athens on Monday had already consumed vast areas of forest and vegetation, posing a significant threat to Marathon and other nearby cities.

