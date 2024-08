Des milliers de personnes évacuent diverses zones du sud de Gaza suite à l'avis d'évacuation renouvelé émis par l'armée israélienne.

Les gens se déplaçaient à pied ou en charrette tirée par un âne en partant des régions à l'est de Deir al-Balah. Certains voyageaient en véhicules personnels, remplis de leurs biens tels que des matelas, des couvertures, des récipients d'eau et des bouteilles de gaz. Les rues semblaient jonchées de tracts déposés par l'IDF rappelant l'ordre d'évacuation.

Selon une étude de CNN, au cours du dernier mois, l'IDF a réduit la zone humanitaire à Gaza de 38 %, en émettant des ordres d'évacuation les 22 juillet, 27 juillet, 16 août et 21 août.

Cela équivaut maintenant à 39 kilomètres carrés, à peine plus de 10 % de la superficie totale de Gaza.

Au cours de ce dernier évacuation, la foule s'est ruée sur un camion d'aide de l'ONU, s'emparant de petits sacs d'aide.

L'un des individus en fuite, Muhammad Awad, a déclaré à CNN : "Il y a eu des bombardements, des tirs et de la surveillance par drone depuis ce matin à l'est de Deir al-Balah, nous n'avons donc pas le choix que de partir. Les gens se dirigent vers l'inconnu. Ils n'ont aucune idée. Il y avait un ordre d'évacuation."

Des images satellites récentes obtenues par CNN de Planet Labs montrent le nombre de Gazans qui ont évacué des zones qui ne font plus partie de la zone humanitaire. Voici un aperçu de la zone humanitaire près de Qizan an Najjar avant le 16 août. Une femme nommée Um Alaa, assise sur une charrette, a déclaré que c'était la quatrième fois qu'elle était contrainte de partir depuis octobre dernier. "Nous ne savons pas où aller. Nous essayons simplement de trouver un endroit sûr loin de cette zone dangereuse. Tout Gaza est devenu dangereux."

Certains étaient paniqués quant à ce qui pourrait suivre.

Un homme âgé a déclaré : "Il n'y a plus d'options. Il n'y avait que Deir al-Balah, et maintenant ils nous demandent d'évacuer Deir al-Balah. J'ai peur qu'ils nous confinent tous demain sur la côte de Deir al-Balah, puis qu'ils nous éliminent tous."

"Après tant de déplacements, nous n'avons plus l'énergie de partir à nouveau."

De nouvelles images satellites obtenues par CNN de Planet Labs montrent le nombre de Gazans qui ont fui les zones qui ne sont plus considérées comme faisant partie de la zone humanitaire. Voici un aperçu de la zone humanitaire près d'Al Qarara avant le 7 août. Mais pour Umm Said, c'était le septième déménagement en quelques mois seulement.

"Je ne sais pas où je vais. Ils m'ont dit de partir, alors je suis partie. Nous ne savons pas...Chaque fois que nous trouvons un endroit et que nous nous installons, ils nous disent de partir. Et nous voici. J'ai pris un peu de farine pour les enfants, qu'est-ce que je peux emporter avec moi !"

Abu Muhammad Hajjaj, un résident de Gaza, avait été déplacé du quartier de Shujaiya.

Les images satellites récentes obtenues par CNN de Planet Labs montrent le nombre de Gazans qui ont fui les zones qui ne font plus partie de la zone humanitaire. Voici un aperçu de la zone humanitaire près d'Al Qarara avant le 7 août. "Nous sommes venus ici chez nos parents à Deir al-Balah. Aujourd'hui, ils nous ont demandé de partir. Nous n'avons pas de ressources ; nous n'avons même pas une tente où vivre. Nous n'avons pas l'argent pour louer une voiture. Nous ne savons pas où aller", a-t-il déclaré à CNN.

"Les gens pleurent et se plaignent de tout : la maladie, la faim, la pauvreté, le manque d'hygiène, le manque de médicaments. Vous cherchez dans tout Gaza du paracétamol pour un mal de tête, et vous ne pouvez pas le trouver."

Hajjaj a ajouté : "Trouvez-nous une solution. Ce n'est pas une façon de vivre. Où sont les organisations internationales, où est le Conseil de sécurité, où est l'ONU ?"

"Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de tentes. Nous n'avons rien. Nous ne vivons pas dans nos propres maisons. Nous sommes dans la rue. Ils ne peuvent pas continuer à nous dire de partir d'ici et de là. Ce n'est pas une façon de vivre."

