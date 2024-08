Des milliers de personnes choisissent de s'inscrire par voie numérique pour le don d'organes.

Au cours des cinq derniers mois, les individus en Allemagne ont eu la possibilité de s'inscrire en ligne comme donneurs d'organes. Le processus d'inscription en ligne a été initialement facilité grâce à la fonction eID sur les cartes d'identité personnelles. Avec l'introduction du dossier médical électronique l'année prochaine, le processus d'inscription devrait devenir plus simple.

À ce jour, environ 147 822 individus se sont inscrits, selon les informations du "Rheinische Post". Dans la plupart des cas, les gens ont manifesté leur volonté de faire un don d'organes ; however, seulement 5,6 % des inscrits ont exprimé une objection, selon un porte-parole du ministère fédéral de la Santé.

Le registre en ligne a été mis en service mi-mars, avec environ 98 000 inscriptions lors du premier mois. Depuis, 50 000 inscriptions supplémentaires ont été ajoutées. Les individus peuvent s'inscrire sur organspende-register.de en utilisant leur document d'identité avec la fonction eID, et ils peuvent indiquer s'ils souhaitent faire un don d'organes après leur décès ou non. Depuis le 1er juillet, les hôpitaux ont accès à ces données d'inscription dans le cadre de l'enlèvement d'organes.

À l'avenir, il devrait également être possible de s'inscrire à l'aide de l'ID santé sur le portail. Cette identité numérique sera mise en place par les assureurs santé pour leurs assurés. Le porte-parole du ministère a mentionné que cette option serait bientôt disponible pour le public par les assureurs santé.

Le spokesperson anticipates that the digital identification procedures will generate more users in the online registry in the future. En outre, l'introduction de la solution opt-out avec le dossier médical électronique en janvier 2025 sera également importante. En même temps, les méthodes traditionnelles d'inscription (par exemple, par écrit ou verbalement) seront toujours disponibles pour préserver la souveraineté de décision des citoyens dans le domaine sensible du don d'organes et de tissus.

Dossier médical électronique à partir de janvier

À partir de janvier, tous les assurés en Allemagne auront un dossier médical électronique (ePA) - sauf si l'assuré s'y oppose expressément. Via les applications ePA, les assurés pourront également s'inscrire dans le registre de don d'organes.

Le don d'organes en Allemagne ne se produit que si quelqu'un a expressément autorisé avant son décès (par exemple, avec une carte de donneur d'organes) ou si sa famille proche consent. En raison de la pénurie d'organes donneurs, la transition vers la fameuse solution opt-out est souvent débattue. Dans ce scénario, tous les individus seraient considérés comme des donneurs d'organes sauf s'ils documentent leur objection. Le Bundesrat a adopté une loi pour introduire la solution opt-out au début

Lire aussi: