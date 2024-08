- Des milliers de ménages paient des frais de logement avec l'argent des citoyens

Pour les frais de loyer et de chauffage, de nombreux bénéficiaires de l'aide sociale de base doivent puiser dans leurs propres poches, malgré l'aide de l'État, car leur appartement est considéré comme inapproprié. En Thuringe l'an dernier, cela a concerné 11,2 % des ménages bénéficiant de l'aide sociale et ayant des frais de logement reconnus, comme le montre la réponse du gouvernement fédéral à une question de la gauche au Bundestag.

En moyenne par an, cela a concerné 6 501 ménages en Thuringe. Environ 90 euros devaient être payés de leur poche chaque mois, par exemple sur l'allocation d'entretien régulier ou sur leurs économies. Cela représentait environ 18 % des frais de logement totaux. Dans tout le pays, environ 320 000 ménages bénéficiant de l'aide sociale ont été touchés. Ils devaient payer en moyenne 103 euros de leur poche chaque mois.

De 58 euros à 190 euros

En Thuringe, il y avait de grandes différences dans les paiements supplémentaires moyens exigés chaque mois, selon la région. Ils étaient particulièrement élevés dans le district de Saalfeld-Rudolstadt, presque 190 euros. À Weimar, ils étaient d'environ 138 euros, et à Erfurt, ils étaient un peu moins de 114 euros. À contrario, les personnes concernées dans le district de Hildburghausen devaient payer environ 58 euros, et dans le district du Kyffhäuser, environ 62 euros pour le loyer et le chauffage.

Écart de logement : lorsque l'État considère le logement inapproprié

En principe, les frais de logement, c'est-à-dire le loyer et les frais de chauffage, pour les bénéficiaires de l'aide sociale devraient être pris en charge par l'État. Cependant, cela ne s'applique que si elles sont considérées comme appropriées. Pour cela, le loyer et la taille de l'appartement ne doivent pas dépasser certaines valeurs limites définies régionalement. Ceux qui vivent dans un appartement surdimensionné sont invités à déménager ou, par exemple, à sous-louer une chambre.

Les associations sociales critiquent que les limites de loyer fixées sont souvent irréalistes. Souvent, les personnes concernées n'ont aucune chance de trouver un appartement moins cher. Ils doivent payer des sommes de plus en plus élevées - et l'argent manque alors pour la nourriture, les vêtements et l'éducation. "Celles et ceux qui peuvent encore obtenir un appartement en ville avec l'aide sociale doivent payer plus et se priver de la bouche", a déclaré la députée de la gauche Caren Lay à l'agence de presse allemande.

