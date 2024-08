- Des milliers de fans sont attendus au Festival européen d'Elvis

Pendant trois jours, Bad Nauheim sera de nouveau imprégné de l'esprit du Rock 'n' Roll ce week-end (16 au 18 août) car le festival annuel "European Elvis Festival" est attendu pour attirer plusieurs milliers de fans de la légende de la musique Elvis Presley dans la ville de la région de Wetterau. Environ 3 000 billets ont déjà été vendus pour les événements, selon la ville. Il s'agit de la 22e édition du festival.

Le "Roi" lui-même a été stationné à proximité à Friedberg d'octobre 1958 à mars 1960 et a vécu à Bad Nauheim pendant cette période. Des visites guidées permettent aux visiteurs de découvrir les lieux originaux.

Il y aura de la musique d'Elvis et de son époque lors d'une fête Elvis et de concerts. Une exposition spéciale se concentrera sur les performances en direct de la star américaine, avec des objets originaux de sa collection tels que des vêtements, des instruments, des documents et des affiches.

Cette année, les invités d'un talk-show comprendront le bassiste de longue date de Elvis, Jerry Scheff, et la cousine d'Elvis, Donna Presley, est également attendue. Un marché pour les collectionneurs sera organisé.

De nombreux visiteurs, qui voyagent de loin pour rendre hommage à leur idole, sont attendus pour porter les tenues appropriées - des jupes bouffantes et des coiffures en forme de ruche aux favoris et à la tenue de scène blanche et pailletée du "Roi". Un défilé de voitures classiques avec des Cadillac et d'autres voitures vintage transportera également les visiteurs en arrière dans les années 1950 à 1970.

Lire aussi: