- Des milliers d'animaux sont vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton

Dans la lutte contre le virus Blue Tongue (BTV-3) nuisible, de nombreux animaux en Basse-Saxe ont été vaccinés. Jusqu'au 21 août, environ 117 000 moutons, 75 000 vaches et 4 800 chèvres ont reçu le vaccin approprié, comme l'a annoncé le ministère de l'Agriculture de Basse-Saxe sur demande. Depuis le premier cas signalé en octobre 2023 dans le district d'Ammerland, la maladie animale s'est rapidement propagée à plus de 1 000 incidents, selon les statistiques du ministère.

Compte tenu du taux d'infection élevé et en constante évolution, la ministre de l'Agriculture Miriam Staudte a encouragé tous les propriétaires d'animaux à faire vacciner leurs animaux. Le coût financier relativement faible est négligeable par rapport aux pertes économiques potentielles lors d'une épidémie, a affirmé la politicienne verte. Selon les données de son ministère pour l'exercice 2023 (au 15 janvier 2024), il y a environ 2,44 millions de vaches, environ 237 000 moutons et environ 29 000 chèvres en Basse-Saxe.

La maladie s'est maintenant propagée dans tout le pays. Le land le plus touché est actuellement la Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec plus de 2 000 sites touchés, suivi de la Basse-Saxe avec plus de 900 sites. Depuis l'automne 2023, plus de 3 200 sites ont signalé des cas de virus Blue Tongue dans tout le pays.

Le virus Blue Tongue est transmis par un type particulier d'insectes piqueurs, connus sous le nom de Gnats. En raison de la température et de l'humidité élevées ces dernières semaines, ces insectes ont été particulièrement actifs. Dans les cas graves, l'infection peut entraîner la mort des animaux. Cependant, pour les humains, le virus est inoffensif. Selon les déclarations officielles, la manipulation des animaux, la consommation de viande ou de produits laitiers est sicuro.

D'autres animaux tels que les alpagas, les lamas, les cerfs et les chevreuils peuvent également être infectés.

L'encouragement du ministère pour la vaccination s'adresse à tous les propriétaires d'animaux dans l'Agriculture, car les pertes économiques lors d'une épidémie peuvent être importantes. En conséquence, assurer la santé de différentes espèces de bétail, notamment les moutons, les vaches et les chèvres, est crucial pour le secteur de l'Agriculture locale.

