Des militants pacifistes dissidents affrontent des policiers lors d'une exposition militaire en Australie.

Les agents de l'application de la loi ont eu du mal à gérer une foule d'environ 1 200 individus qui cherchaient à empêcher les gens d'entrer à l'exposition internationale des Forces terrestres à Melbourne.

L'événement de trois jours met en vedette des experts de la défense du monde entier et présente des véhicules militaires, des camions poids lourds, des armes semi-automatiques et divers autres armes.

Les troubles ont éclaté pendant une période où les conflits internationaux ont alimenté l'animosité envers l'industrie des armes et ses bénéfices dans de nombreux pays.

La police de Victoria a rapporté l'arrestation de 33 individus pour des infractions telles que des agressions physiques, des incendies criminels, des obstruction de la circulation et des agressions contre des agents de police.

Certains des manifestants ont lancé du fumier de cheval, des pierres et des produits frais à la police, selon la police de Victoria et les médias.

Vingt-quatre officiers de police ont cherché des soins médicaux, selon un porte-parole de la police, qui a également noté que bien que les chevaux de police aient également été pris pour cible, aucun n'a subi de blessures graves.

Les participants à la foule, nombreux brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans pro-palestiniens, ont réclamé la fin des hostilités, selon CNN affilié 9 News, ce que les médias australiens décrivent comme la plus grande manifestation de la ville depuis des années.

L'organisation à l'origine des manifestations, Disrupt Land Forces, a déclaré dans une déclaration ouverte qu'elle "s'oppose sans équivoque à la glorification de la mort, de la destruction et du génocide perpétrés avec des armes développées sur ce continent et présentées à Land Forces."

Le groupe a réclamé la fin du financement des "États impliqués dans le génocide et la répression militarisée", y compris Israël.

Plus de 40 000 Palestiniens sont censés avoir perdu la vie à Gaza depuis que Israël a commencé sa guerre contre Hamas, selon le ministère de la Santé dans l'enclave. Le gouvernement israélien a juré de riposter contre Hamas après les attaques du groupe le 7 octobre, qui ont entraîné la mort de 1 200 Israéliens et la captivité de 250, selon les autorités israéliennes.

Les manifestants affrontent les participants

Les manifestants ont pris à partie ceux qui entraient à l'exposition le mercredi, selon 9 News.

"We want to make it uncomfortable for these individuals to enter and make multi-million-dollar contracts or sell weapons that will be used to commit genocide in Palestine and other parts of the world," a déclaré la manifestante Natalie Farah à 9 News.

La Première ministre de l'État de Victoria, Jacinta Allan, a fermement condamné tout manifestant faisant des menaces ou utilisant la violence contre les agents de police.

"They're doing their jobs in ensuring community safety. They deserve to be treated with respect by those attending the protest," a déclaré Allan au diffuseur public australien, l'ABC.

Environ 1 000 entreprises de 31 pays sont estimated participer à l'exposition, selon le site web de l'événement.

Les troubles ont entraîné des embouteillages dans le centre-ville de Melbourne. La police a fermé plusieurs grandes routes et a conseillé aux conducteurs d'éviter certaines parties de la ville, selon Reuters.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que les individus ont le droit de manifester, mais doivent le faire pacifiquement.

"You don't voice opposition to defense equipment by attacking police. They have a job to do, and our police officers should be respected at all times," a déclaré Albanese à CNN affilié Channel 7.

L'expert en défense Bec Shrimpton de l'Institut australien de politique stratégique a déclaré à ABC Radio National avant le début de la conférence le mercredi, "C'est injuste de peindre tout le monde avec un pinceau de génocide."

"The world isn't as everyone would like it to be and it isn't a peaceful and stable place at the moment. Events like this are crucial for defending our nation and our national interests," a déclaré Shrimpton.

Cependant, certains politiques locaux ont soutenu les manifestants.

Gabrielle de Vietri, membre des Verts de Victoria au Parlement de l'État, a déclaré : "Le gouvernement de l'État transforme notre ville en une exposition de machines de guerre, en dépensant des millions pour protéger les profits du génocide."

"We urged them to cancel Land Forces, but they didn't listen. Disruption is all we have left," a déclaré de Vietri sur X.

Les Verts de Victoria ont appelé à une enquête indépendante sur l'utilisation de la force par la police de Victoria lors des manifestations, selon un post du chef de groupe sur X.

L'Australie participe à l'exposition internationale des Forces terrestres, mettant en vedette l'équipement militaire et attirant des experts de la défense du monde entier. Malgré l'événement mettant en vedette divers avancées de la défense, des protestations contre les bénéfices de l'industrie des armes et la perception de la glorification de la violence ont éclaté dans le monde entier.

