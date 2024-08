- Des militants environnementaux ont édicté une interdiction sur l'île de Sylt.

Suite à un incident à l'aéroport de Sylt, les individus impliqués dans le groupe environnemental "Last Generation" ont été interdits d'accès à l'île : "Une interdiction de séjour de 14 jours a été imposée aux trois individus", a déclaré un représentant de la Direction de police de Flensburg à l'agence de presse allemande. Cette interdiction est valable jusqu'au 23 août.

Il est important de noter que les personnes arrivant sur Sylt en train, en ferry ou en avion ne seront pas contrôlées en raison de cette interdiction, comme l'a expliqué le porte-parole en invoquant des contraintes de ressources. Le respect de l'interdiction sera surveillé lors de la présence quotidienne sur l'île.

La police a renforcé sa présence sur Sylt pendant l'été, les officiers étant conscients de la situation "Last Generation", comme l'a déclaré le représentant. Si les individus sont repérés lors de patrouilles ou d'opérations sur l'île, des mesures appropriées seront prises.

Enquête de la procureure

Le parquet de Flensburg enquête actuellement sur les trois membres de l'alliance "Last Generation". Ils sont accusés de dommages matériels et de violation de propriété. Un porte-parole du parquet a déclaré que aucun des accusés n'était originaire de Schleswig-Holstein. La date du procès n'a pas encore été annoncée.

Deux manifestants de "Last Generation" se sont temporairement attachés au sol près d'un jet privé à l'aéroport de Sylt le 10 août. Leur projet de pulvériser de la peinture sur l'avion a été contrecarré par l'intervention rapide du personnel de l'aéroport.

Un troisième activiste a été arrêté par la police et emmené à la ligne de clôture. Les femmes ont été retirées du sol et emmenées dans un véhicule de police. Les activistes avaient précédemment coupé un trou dans la clôture de l'aéroport pour accéder à la zone restreinte.

"Last Generation" : Échec de la manifestation

"Last Generation" avait pour objectif d'inscrire la phrase "Le pétrole tue" sur le jet privé, selon Christian Bergemann, porte-parole de "Last Generation". Ils estiment que les personnes aisées contribuent considérablement au changement climatique. Selon eux, les propriétaires de jets privés, de limousines et demegayachts ne renonceraient pas volontairement à ces luxes. Ils préconisent une législation pour réduire ces émissions.

Attaque orange à l'aéroport (juin 2023)

Cinq activistes de "Last Generation" sur Sylt ont aspergé un jet privé sur le site de l'aéroport de peinture orange et se sont attachés à sa surface en juin 2023. Les dommages estimésnothing

