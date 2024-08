- Des militants du climat sur la piste de l'aéroport de Nuremberg

Selon les autorités, deux activistes climatiques du groupe Last Generation ont réussi à infiltrer la piste de l'aéroport de Nuremberg, entraînant la suspension indéfinie des opérations de vol sur place.

Un journaliste de dpa sur place a rapporté un trou dans la clôture dans la zone sud de la piste, avec des coupes-boulons à proximité. La police et les pompiers sont actuellement sur les lieux.

Last Generation a rapporté plusieurs actions dans les aéroports du pays. En binôme, des activistes portant des gilets de sécurité orange sont entrés dans les aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg, Cologne-Bonn et Karlsruhe.

Ils ont "manifesté pacifiquement leur résistance en déployant des banderoles avec les slogans 'Le pétrole tue' et 'Signez le traité'", a déclaré l'organisation dans un communiqué. "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

Les deux activistes climatiques dont les actions ont été rapportées à l'aéroport de Nuremberg font face à des conséquences juridiques potentielles pour leur infiltration non autorisée de la piste. Malgré le fait qu'ils n'aient pas pénétré les pistes, leurs protestations dans plusieurs aéroports allemands pourraient entraîner des discussions plus larges sur le changement climatique et la désobéissance civile dans les tribunaux européens.

