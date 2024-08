- Des militants du climat envahissent l'aéroport de Berlin

Activistes pour le climat du groupe "Last Generation" ont lancé des actions de protestation à plusieurs aéroports allemands ce matin, dont celui de Berlin. Selon la police du Brandebourg, deux individus âgés de 21 et 22 ans se sont collés aux sols de l'aéroport dans les premières heures du matin et ont été ensuite relâchés et placés en détention. L'aéroport a rapporté aucun perturbation des opérations de vol.

De manière similaire, deux activistes en gilets de sécurité orange ont chacun pénétré dans les grounds des aéroports de Stuttgart, Nuremberg et Cologne/Bonn.

À Berlin, la police enquête maintenant pour des dommages à la clôture, violation de propriété et violation de la loi sur la sécurité aérienne. Les deux activistes sont connus de la police pour des offenses similaires. Aucune information sur le genre des activistes n'a été fournie.

Autour de 5h10, la police fédérale a découvert un trou dans la clôture de l'aéroport, mais cela n'a pas affecté les opérations de vol. Peu de temps après, les deux individus collés ont été trouvés près des pistes nord et sud. Autour de 6h30, ils ont tous deux été enlevés avec l'aide de la brigade des pompiers de l'aéroport. Les premiers avions ont décollé à l'heure prévue à 6h00.

"La sécurité du trafic aérien était toujours garantie", a confirmé un porte-parole de la police fédérale. Le porte-parole de l'aéroport a écho ces propos, déclarant que les vols n'ont pas été affectés et ont repris comme prévu à 6h00. "Tout se passe normalement", a-t-il dit.

Initialement, la police fédérale a rapporté que les décollages et atterrissages étaient temporairement "mis à zéro" en raison de l'action des activistes. Cependant, ils ontclarifié plus tard qu'il n'y avait pas d'impact sur le trafic aérien pendant la courte période où les vols n'auraient théoriquement pas pu avoir lieu.

"Last Generation" a déclaré qu'ils expriment leur résistance pacifique en déployant des banderoles avec les messages "Le pétrole tue" et "Signez le traité" sans entrer sur les pistes.

Le matin, ils ont déclaré : "8 personnes courageuses sont actuellement en détention pour se lever contre la folie fossile. Nous refusons de mourir pour les profits de quelques-uns." Plus tard dans la journée, ils ont annoncé que tous les participants aux protestations du matin avaient été relâchés.

L'association aéroportuaire ADV a appelé à une réponse ferme aux incidents, les décrivant comme "un acte coordonné d'extorsion criminelle". Ils ont argumenté que ce ne sont pas des protestations pacifiques et ont exhorté le Bundestag allemand à promulguer rapidement la décision du cabinet de renforcer la loi sur la sécurité aérienne, déclarant que ce sont "des crimes qui doivent être punis de manière cohérente par la justice".

**Le gouvernement fédéral vise à dissuader les activistes radicaux pour le climat et autres perturbateurs d'actions hazardous à

Lire aussi: