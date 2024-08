- Des militants du climat bloqués à l'aéroport de Stuttgart

Deux activistes de l'initiative climatique "Last Generation" se sont collés au sol à l'aéroport de Stuttgart. La police les a retirés du sol le matin et les a placées en détention, a déclaré un porte-parole de la présidence de la police de Reutlingen sur demande. Les activistes n'auraient pas résisté. Selon des informations supplémentaires de la police fédérale, les opérations de vol n'ont pas été affectées par la protestation.

Des actions de "Last Generation" ont également eu lieu à l'aéroport de Berlin-Brandebourg, Cologne/Bonn et Nuremberg. À Nuremberg, les opérations de vol ont été initialement suspendues mais ont ensuite repris. À Cologne/Bonn, les opérations de vol ont également été temporairement suspendues en raison de l'action de protestation, selon les rapports de police.

Appel à la renonciation au pétrole et au charbon

"Deux personnes en gilets de sécurité orange ont pacifiquement exprimé leur résistance en brandissant des banderoles avec les inscriptions 'Le pétrole tue' et 'Signez le traité'," a rapporté l'organisation dans un communiqué. "Les pistes n'ont pas été pénétrées pendant cette action."

L'action à l'aéroport de la capitale du Bade-Wurtemberg a commencé aux alentours de 5h40, comme l'a rapporté un journaliste de l'AP. Elle s'est terminée peu après 8h00. Un grand trou était visible dans une clôture de sécurité de la zone, et une pince coupante était posée par terre.

"Last Generation" réclame une protection radicale du climat, y compris la renonciation complète au charbon, au pétrole et au gaz. Ils appellent à la conclusion d'un contrat international en ce sens. Depuis le début de 2022, le groupe a organisé des blocages de rue où les participants se sont collés. Cependant, ils ont annoncé qu'ils changeraient désormais leur stratégie et n'utiliseraient plus de colle à l'avenir. Les activistes pour le climat ont également organisé plusieurs actions perturbatrices à l'aéroport dans le passé, notamment à l'aéroport le plus grand d'Allemagne à Francfort à la fin juillet.

Protestation uniquement le weekend

Seulement samedi, des activistes du groupe climatique ont manifesté pacifiquement à l'aéroport de Stuttgart. Il y avait une protestation annoncée de 14 personnes au terminal 3, comme l'a rapporté la police. L'action, qui s'est déroulée sans incident, était dirigée contre les perquisitions récentes de membres de "Last Generation".

