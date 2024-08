Des militants des droits des animaux entrent en force dans l'audience générale du pape pour protester contre les corridas

Les activistes de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ont escaladé les barrières des bancs pour atteindre l'allée de la salle Paul VI du Vatican. Ils portaient des T-shirts portant l'inscription "arrêtez de bénir les corridas" et brandissaient des pancartes avec le message "la tauromachie est un péché".

Les femmes se sont ruées dans l'allée, s'approchant à quelques mètres du pape avant que les officiels de sécurité n'interviennent. Les activistes ont ensuite été escortés hors du bâtiment, tenant toujours leurs pancartes en l'air.

La réunion au Vatican le mercredi a marqué le retour des audiences générales hebdomadaires du pape François après ses vacances d'été d'un mois.

Une protestation similaire de PETA a eu lieu en janvier lors d'une célébration pour l'unité chrétienne présidée par François à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome et à laquelle assistait l'archevêque d'Angleterre, Justin Welby.

Les manifestants affirment que des prêtres continuent de bénir les toreros et demandent à François de condamner la tauromachie. Cependant, en 1567, le pape Pie V a déjà émis une interdiction pontificale contre la tauromachie.

François n'a pas encore publiquement condamné la tauromachie, mais a fait de la protection de l'environnement un élément central de son pontificat.

