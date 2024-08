- Des militantes bloquées à l'aéroport - conséquences

Deux activistes de l'initiative climatique "Last Generation" se sont collés à l'aéroport de Stuttgart. La police a retiré les deux femmes, âgées de 23 et 27 ans, du sol le matin et les a placées en détention, a déclaré un porte-parole du poste de police de Reutlingen sur demande. Les activistes n'auraient pas résisté. Selon des informations supplémentaires de la police fédérale, la protestation n'a pas affecté le trafic aérien.

Des actions de "Last Generation" ont également eu lieu aux aéroports de Berlin-Brandebourg, Cologne/Bonn et Nuremberg. À Nuremberg, la circulation aérienne a été initialement suspendue mais a ensuite repris. À Cologne/Bonn, le fonctionnement des vols a été temporairement arrêté en raison de la protestation, selon les rapports de police.

"Last Generation" appelle à l'abandon du pétrole et du charbon

"Deux personnes en gilets de sécurité orange ont paisiblement exprimé leur résistance en brandissant des banderoles avec les inscriptions 'Le pétrole tue' et 'Signez le traité'," a rapporté l'organisation dans un communiqué. "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

Last Generation réclame une protection radicale du climat, y compris l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz. Ils appellent à la conclusion d'un traité international en ce sens. Depuis le début de 2022, le groupe a organisé des blocages de rue où les participants se sont collés. Cependant, ils ont annoncé depuis un changement de stratégie et n'utiliseront plus cette méthode à l'avenir. Les activistes pour le climat ont également effectué plusieurs actions dans les aéroports, y compris à l'aéroport de Francfort, le plus grand d'Allemagne, à la fin juillet.

L'association aéroportuaire : Les perturbations sont un 'chantage criminel'

L'association aéroportuaire ADV demande une réponse ferme aux actions de "Last Generation" dans plusieurs aéroports allemands. Les actions sont "un acte coordonné de chantage criminel", a déclaré le PDG de l'ADV, Ralph Beisel. "Ce n'est pas une manifestation pacifique, et il ne s'agit pas de soi-disant objectifs plus élevés. Ce sont des interférences malveillantes avec le trafic aérien et les droits personnels de chaque voyageur qui ne peut pas embarquer comme prévu."

Syndicat de police : Les activistes pour le climat doivent payer les dommages

Selon le syndicat de police DPolG, les activistes pour le climat doivent être tenus financièrement responsables des dommages causés par leurs actions dans les aéroports. La DPolG considère que les dommages causés par les annulations de vols et les perturbations dans les opérations des compagnies aériennes sont de la responsabilité des activistes. Ils doivent couvrir ces coûts, a déclaré Ralf Kusterer, vice-président fédéral et régional de la DPolG en Bade-Wurtemberg.

"Ceux qui arrêtent délibérément l'infrastructure en utilisant leur corps comme une barrière infranchissable et agissent sans égard pour les droits et intérêts juridiques affectés, agissent contrairement aux bonnes mœurs", a déclaré Kusterer. Cette immoralité fournit une base pour les revendications du droit civil. De plus, les "colleurs climatiques" devraient être poursuivis et inculpés pour des frais supplémentaires de déploiement de police et de suppression des perturbations.

Protestation uniquement le week-end

Seulement samedi, des activistes du groupe climatique ont protesté paisiblement à l'aéroport de Stuttgart. Il y a eu une manifestation enregistrée de 14 personnes à la Terminal 3, comme l'a rapporté la police. L'action, qui s'est déroulée sans incident, était dirigée contre les perquisitions récentes de membres de "Last Generation".

