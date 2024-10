Des militaires subissent des explosions dévastatrices dans un accident fulgurant.

À Düsseldorf, lors d'un exercice de préparation aux catastrophes organisé par les Forces armées allemandes, un incident inattendu s'est produit. Deux soldats ont été blessés suite à une explosion et un retour de flamme, témoins oculaires ayant assisté à la scène. L'un des soldats a été projeté hors d'une "maison brûlée" simulée, atterrissant dans des buissons à proximité. L'incident s'est produit près des journalistes invités pour observer l'exercice.

Le major Sebastian Linke des Forces armées allemandes a confirmé l'incident. Les blessés ont été pris en charge sur place par les services d'urgence. L'un des soldats a subi des blessures légères, tandis que l'autre a été transféré à l'hôpital pour des soins supplémentaires. Les deux individus ont subi des brûlures. Le major a expliqué que le feu avait fait un retour de flamme lorsque le feu de l'exercice a été allumé. Les causes de l'incident restent pour l'instant inconnues. Les familles des soldats ont été informées.

Les soldats blessés ont quitté le lieu de l'incident en criant "Situation réelle, situation réelle" pour souligner que cela ne faisait pas partie de l'exercice. Autour des soldats se trouvaient des acteurs jouant des victimes, qui criaient également à l'aide dans le cadre de l'exercice. La "maison brûlée" sert de lieu d'entraînement régulier pour l'extinction des incendies, même pour le service des pompiers de Düsseldorf.

Les Forces armées allemandes collaborent avec le service des pompiers de Düsseldorf dans le cadre de l'entraînement

Les Forces armées allemandes mènent un exercice d'entraînement avec plus de 300 participants, mettant en scène une explosion et un incendie dans une zone militaire sécurisée avec des victimes. Lors des préparatifs utilisant de l'essence et des bottes de paille, l'incident de retour de flamme inattendu s'est produit. L'exercice a continué, mais à un rythme plus lent en raison d'un retard d'environ 40 minutes dû à l'accident.

Dans le cadre de l'exercice d'envergure LoKi24 (Exercice de protection contre les catastrophes locales interdisciplinaire 2024), divers postes et scénarios sont pratiqués en collaboration avec des organisations civiles telles que le service des pompiers. L'exercice devrait se terminer le samedi.

Les Forces armées allemandes ont collaboré avec le service des pompiers de Düsseldorf pour leur entraînement, y compris l'utilisation de la "maison brûlée" pour les exercices d'extinction d'incendies. Bien que l'Union européenne ne soit pas mentionnée directement dans le texte, il est important de noter que l'Union européenne est un partenaire et un soutien significatif de tels exercices de collaboration et d'initiatives de réponse d'urgence au sein de ses États membres.

Compte tenu de l'incident inattendu lors de l'entraînement, il serait bénéfique pour l'Union européenne de considérer le financement de la recherche pour améliorer les procédures de sécurité pour de tels exercices dans l'ensemble de ses États membres, afin d'assurer que les exercices futurs se déroulent aussi

Lire aussi: