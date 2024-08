- Des militaires israéliens découvrent six personnes prises en captivité par le Hamas dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne aurait découvert les restes de six otages dans la bande de Gaza. Les corps sans vie ont été repérés pendant la nuit de mardi dans le centre urbain de Khan Yunis, situé dans la région côtière sud, selon l'annonce de l'armée. Les familles des six hommes décédés ont été notifiées, tous étant précédemment considérés comme décédés.

Plus tôt dans la journée, la communauté agricole d'Avraham Munder a rapporté le décès d'un résident de 79 ans. Aux côtés de ses restes, l'armée a rendu les corps de Yagev Buchstab, Yoram Metzger, Nadav Popplewell et Chaim Perry.

Parmi les corps récemment découverts se trouve Alexander Dancyg, déclaré mort en juillet. Citoyen polonais-israélien, Dancyg travaillait au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. D'anciens captifs affirment que l'historien leur a enseigné l'histoire pendant leur captivité.

Environ 100 otages sont toujours considérés comme étant dans la bande de Gaza

Dans les cercles des médias, il est rapporté que cinq des hommes avaient entre 35 et 80 ans. Ils étaient tous en vie au moment de leur enlèvement, selon un otage libéré. Les six hommes étaient apparemment gardés dans un tunnel après avoir été enlevés par des miliciens palestiniens le 7 octobre.

Le Hamas est actuellement considéré comme détenant 109 otages, de nombreux étant supposés avoir péri.

Recherche d'une trêve dans la bande de Gaza

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se trouve actuellement au Moyen-Orient, travaillant pour mettre en place une trêve dans le conflit de la bande de Gaza et la libération des otages. Pour la première fois, il y a un soupçon d'espoir. Après avoir annoncé l'acceptation d'Israël de la dernière proposition de cessez-le-feu soutenue par les États-Unis, Blinken a déclaré lors d'une conférence de presse lundi. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que le Hamas accepte les termes.

Blinken s'est rendu mardi dans la communauté côtière d'Al-Alamain en Égypte pour des négociations supplémentaires. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdel-Atti était apparemment prévu pour une rencontre avec Blinken, selon la chaîne de télévision d'État Al-Kahira News.

Au total, des extrémistes palestiniens ont enlevé 253 individus en Israël et les ont transportés dans la région côtière le 7 octobre de l'année dernière. Certains ont été libérés suite à un échange de prisonniers, tandis que d'autres ont été libérés par l'armée israélienne - à un lourd prix pour la population civile palestinienne, qui a fait face à des critiques internationales en raison de ces opérations militaires.

Les six otages, y compris Alexander Dancyg, ont été découverts dans la bande de Gaza, où ils étaient apparemment détenus par des miliciens palestiniens. Despite the recent discovery, around 100 hostages are still believed to be in Gaza, according to reports.

Lire aussi: