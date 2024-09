Des militaires israéliens découvrent des corps à Gaza.

La famille des otages de Hamas endure des nouvelles déchirantes : Les forces israéliennes ont découvert divers corps dans la bande de Gaza. Pour l'instant, il n'est pas clair si ces individus sont les personnes enlevées en octobre. Des examens préliminaires sont actuellement en cours. L'atmosphère à Tel Aviv est explosive.

L'armée israélienne a annoncé la découverte de plusieurs corps lors d'une opération dans la bande de Gaza. "Actuellement, les troupes restent dans la zone, en train d'exécuter un processus pour extraire et identifier les corps, ce qui prendra plusieurs heures", a déclaré l'armée sur les réseaux sociaux.

Au début, il était incertain que les corps soient ceux des otages israéliens. L'armée a publié un communiqué public, exhortant les gens à s'abstenir de propager des spéculations. Auparavant, les conversations en ligne ont propagé des rumeurs d'otages.

Les proches des otages manifestent à nouveau

Le soir, des milliers de personnes se sont réunies à Tel Aviv et dans d'autres lieux israéliens, manifestant pour un accord visant à libérer les otages de Hamas, l'entité islamique, et de nouvelles élections. Suite à la découverte des corps, les proches des otages ont exprimé leurs sentiments aux médias : "Netanyahu a abandonné les otages. À partir de demain, le pays tremblera, le public est appelé à se préparer."

Les proches des otages ont vivement condamné le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'une réunion au quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv. "Netanyahu et ses collègues du cabinet ont choisi de saboter l'accord concernant le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et le corridor de Philadelphi, condamnant ainsi délibérément les otages à mort", pouvait-on lire dans la déclaration des proches, faite lors de cette réunion.

Les pourparlers de médiation sont au point mort

Les négociations de paix entre Israël et le Hamas islamique, facilitées par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar au Caire, sont au point mort depuis un certain temps. Le principal point de friction reste la durée de la présence des troupes israéliennes dans la bande de Gaza, principalement dans le corridor de Philadelphi, qui borde l'Égypte. Récemment, le Conseil de sécurité d'Israël a décidé de maintenir le contrôle sur la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte.

Les opposants, parmi eux le ministre de la Défense Joav Galant, craignent que le maintien du contrôle ne freine la libération des otages, car Hamas ne tolérera pas le contrôle israélien sur le corridor de Philadelphi. Galant a critiqué Netanyahu lors de la réunion.

La mère d'un otage de Hamas a qualifié la résolution de Netanyahu de maintenir le contrôle sur le corridor de Philadelphi "d'un crime contre le peuple, contre l'État d'Israël et contre le sionisme". "Netanyahu n'est pas l'incarnation de la Sécurité, mais de la Mort", a-t-elle affirmé. Netanyahu se réfère souvent à lui-même comme l'incarnation de la Sécurité, affirmant qu'il garantit la sécurité d'Israël.

Face aux nouvelles découvertes, les appels pour des efforts diplomatiques plus forts pour obtenir la libération des otages ont

