- Des militaires découvrent plusieurs corps à Gaza

L'armée israélienne révèle la découverte de plusieurs individus décédés lors de l'opération dans la bande de Gaza

Selon leurs déclarations, l'opération militaire se poursuit dans la bande de Gaza, les troupes menant un processus de récupération et d'identification qui pourrait prendre plusieurs heures. Initialement, il était incertain que les corps appartenaient à des otages israéliens. L'armée a exhorté à ne pas propager des informations non vérifiées. Auparavant, des spéculations circulaient sur les réseaux sociaux concernant des individus capturés.

Les proches des otages manifestent à nouveau

De nombreuses manifestations ont eu lieu à Tel-Aviv et dans d'autres lieux israéliens en soirée, réclamant la libération des otages détenus par le Hamas islamique et appelant à de nouvelles élections. À l'annonce des décès, les proches des otages se sont adressés aux médias en déclarant : "Netanyahu a abandonné les otages. La nation tremblera à partir de demain, le public est appelé à se préparer."

Les proches des otages ont fustigé le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'une réunion devant le quartier général de l'armée israélienne à Tel-Aviv. "Netanyahu et ses collègues ont choisi de saboter l'accord de cessez-le-feu pour le corridor de Philadelphie, condamnant ainsi les otages à leur sort", pouvait-on lire dans une déclaration.

Les négociations au point mort

Les pourparlers de paix entre Israël et le Hamas islamique, médiatisés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar au Caire, sont au point mort depuis un certain temps. Le principal obstacle est la durée de la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza, en particulier le corridor de Philadelphie bordant l'Égypte. Récemment, le Cabinet de sécurité d'Israël a décidé de maintenir son autorité sur la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte.

Les détracteurs, dont le ministre de la Défense Joav Galant, s'inquiètent que le maintien du contrôle puisse entraver la libération des otages, car le Hamas ne sera pas d'accord avec la juridiction israélienne sur le corridor de Philadelphie. Galant a critiqué Netanyahu en public lors de la réunion.

La mère d'un otage du Hamas a qualifié l'insistance de Netanyahu pour contrôler le corridor de Philadelphie de "trahison envers le peuple, contre l'État d'Israël et contre le sionisme". "Netanyahu n'est pas M. Sécurité, mais M. Mort", a-t-elle déclaré. Netanyahu se réfère souvent à lui-même comme M. Sécurité, affirmant sa capacité à garantir la sécurité d'Israël.

À la lumière des récents événements, les organisations internationales des droits de l'homme ont appelé à une enquête indépendante sur les circonstances entourant les décès dans les [Territoires palestiniens]. La communauté internationale a également exhorté Israël et le Hamas à reprendre les négociations et à travailler vers une résolution pacifique, en mettant l'accent sur l'importance de protéger la vie de tous les individus impliqués.

Lire aussi: