Des militaires américains ont été envoyés à Chypre, alors que les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient s'intensifient.

Maj. Gen. Pat Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré plus tôt cette semaine qu'un nombre limité de militaires américains seraient déployés dans la région dans le cadre d'une mesure préventive. Il n'a pas révélé le nombre exact de troupes, leur emplacement ou leur branche militaire.

Chypre a joué un rôle important dans l'assistance à l'évacuation de ressortissants étrangers du Liban lors du conflit entre Israël et le Hezbollah en 2006. L'île a facilité le départ et l'hébergement de nombreux individus qui fuyaient le conflit à l'époque.

Yiannis Antoniou, porte-parole adjoint du gouvernement chypriote, a déclaré à Reuters le mois dernier que le pays était prêt à intervenir si nécessaire.

Mardi, le Royaume-Uni a annoncé le déploiement de 700 soldats à Chypre pour préparer une évacuation d'urgence de ses citoyens du Liban si nécessaire.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exhorté les citoyens britanniques au Liban à partir immédiatement, insistant sur l'urgence de la situation. Le département d'État américain a constamment recommandé aux citoyens américains de quitter le Liban tant que les options de voyage commercial sont disponibles.

Les tensions entre Israël et le Hezbollah ont considérablement augmenté ces derniers jours, ayant commencé lorsque Israël a mené des opérations clandestines qui ont déclenché les talkies-walkies et les téléphones de Hezbollah. Israël a ensuite lancé des frappes aériennes sur Beyrouth et le sud du Liban, causant de nombreuses pertes civiles et parmi les combattants de Hezbollah.

Hezbollah a riposté avec des attaques de roquettes contre des cibles israéliennes, telles que la base aérienne de Ramat David à l'est de Haïfa, et a même tenté de frapper Tel-Aviv avec un missile, intercepté par les défenses aériennes israéliennes. Mercredi, les Forces de défense israéliennes ont annoncé leur intention de mobiliser deux brigades de réserve pour les opérations dans le nord d'Israël.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis étaient activement engagés dans des efforts diplomatiques pour prévenir une guerre totale entre Israël et le Liban.

"Le risque d'escalade dans la région est critique, et nous sommes tous très concentrés sur cela", a déclaré Blinken à ses homologues du Conseil de coopération du Golfe (CCG) lors d'une réunion à l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Un officiel américain a déclaré à CNN lundi que les États-Unis étaient "aussi proches que jamais d'une guerre régionale" depuis l'attaque de Hamas du 7 octobre.

L'une des principales préoccupations des États-Unis est la possibilité que l'Iran, principal soutien du Hezbollah, intervienne. L'Iran n'a pas encore intervenu, mais il le fera si

