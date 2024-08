Des migrants transférés illégalement jetés par la force dans l'océan

Selon les autorités grecques, des conflits intenses ont eu lieu entre les officiers de la garde côtière et les passeurs. Les passeurs contraignent les migrants à prendre la mer en Méditerranée pour échapper à la garde côtière. Dans un incident, un hors-bord transportant un Afghan et un Palestinien a tenté de percuter un navire de patrouille près de l'île de Kos le week-end dernier. Ils ont ensuite forcé cinq de leurs passagers à se jeter à la mer et se sont enfuis vers l'île, tandis que la garde côtière sauvait les autres personnes de la mer. La garde côtière a découvert plus tard 30 personnes supplémentaires de ce hors-bord sur la terre ferme. Les deux passeurs suspects ont été arrêtés.

Dans un incident différent près de l'île de Symi, la garde côtière grecque a rapporté que trois migrants avaient été contraints de quitter le bateau pendant une poursuite par un navire de passeurs. Les passeurs ont réussi à s'échapper avec les passagers restants dans les eaux turques, où ils ont été arrêtés par la garde côtière turque. Les trois migrants secourus sur le sol grec ont déclaré avoir chacun payé 4 500 dollars pour leur voyage.

De plus, la garde côtière grecque a annoncé que dans les 24 dernières heures, un total de 42 personnes dans deux hors-bords avaient été transportées de Turquie à l'île de Leros. Deux passeurs suspects ont été arrêtés parmi les migrants sur la terre ferme, tandis qu'un troisième a été arrêté pendant une poursuite en mer.

La garde côtière tue un migrant

Selon les rapports grecs, les réseaux de passeurs utilisent désormais des bateaux rapides au lieu de canots pneumatiques pour faire entrer les migrants sur le territoire de l'UE, becoming de plus en plus agressifs. Lors d'une poursuite récente, ils ont tenté de percuter un navire de la garde côtière. L'équipage de la garde côtière a répliqué par des coups de feu, entraînant la mort d'un migrant.

En plus de l'utilisation agressive de bateaux rapides, les passeurs explorent également de nouvelles routes à travers la mer Égée centrale. Entre-temps, le nombre de migrants tentant de traverser de Libye à l'île grecque du sud de Crète a augmenté.

Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, environ 31 500 migrants sont entrés illégalement en Grèce jusqu'à présent cette année, légèrement moins que ceux qui sont arrivés en Italie et en Espagne.

Les tentatives de passeurs agressives continuent le long de la mer Méditerranée, avec une poursuite de la garde côtière entraînant la mort d'un migrant au large des côtes grecques. Malgré les défis, la détermination des migrants à franchir les frontières persiste, avec un nombre accru tentant de rejoindre l'île grecque du sud de Crète depuis la Libye.

Lire aussi: