Des méthodes appropriées pour se débarrasser efficacement des médicaments

Avez-vous des sirops contre la toux périmés datant de l'hiver dernier ? Ou peut-être avez-vous des pilules de régulation de la tension artérielle inutilisées dans votre armoire à pharmacie ?

Vous cherchez à vous en débarrasser, mais vous voulez vous assurer de le faire de manière respectueuse de l'environnement. Jetant le tout dans les toilettes ou l'évier peut sembler être une solution facile, mais cela pourrait entraîner des problèmes environnementaux imprévus. La Chambre des Pharmaciens de Basse-Saxe déconseille cette méthode. Les bouteilles de médicaments vides ne doivent pas être rincées avant d'être jetées.

Pourquoi cela pose-t-il un problème ?

La raison est que les ingrédients actifs des médicaments peuvent passer dans le cycle de l'eau via les eaux usées. Une fois dans le cycle de l'eau, ils peuvent avoir des conséquences indésirables dans divers endroits. Par exemple, dans les stations d'épuration des eaux : les résidus d'antibiotiques peuvent nuire aux bactéries utilisées pour le traitement des eaux usées, selon la Chambre des Pharmaciens.

Les ingrédients actifs peuvent également se déplacer dans le cycle de l'eau et se retrouver dans les corps d'eau, où ils peuvent s'accumuler dans les plantes et les animaux qui y vivent. Par exemple, cela peut affecter la reproduction des insectes aquatiques.

Comment faut-il donc éliminer les médicaments correctement ?

La méthode d'élimination la plus appropriée peut varier selon votre emplacement, car l'élimination correcte des médicaments est réglementée au niveau local. Vous pouvez connaître les règles spécifiques pour votre région sur le site "www.arzneimittelentsorgung.de".

Dans de nombreuses villes et collectivités, les médicaments peuvent être jetés dans les ordures ménagères. Cependant, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, à Berlin, les pilules, onguents, etc., doivent être éliminés via des véhicules de collecte des déchets dangereux ou des centres de recyclage ayant des points d'acceptation des déchets dangereux, comme indiqué sur le portail.

Une chose qui est constante partout : les boîtes en carton et les notices médicaments appartiennent à la poubelle de papier.

Saviez-vous ? Vous pouvez également apporter vos médicaments périmés ou inutilisés à la pharmacie la plus proche. De nombreuses pharmacies offrent des services d'élimination professionnels, selon la Chambre des Pharmaciens de Basse-Saxe. Cependant, elles n'y sont pas obligées.

