Des mesures perturbatrices prises à l'encontre de la filiale de Lufthansa Discover

Il semble qu'une grève potentielle se profile chez Discover Airlines, une filiale de Lufthansa spécialisée dans les voyages. Les syndicats UFO et Cockpit ont tous deux voté en faveur d'actions industrielles, bien qu'aucune date de grève précise n'ait encore été fixée.

Au sein du syndicat UFO, un impressionnant 92% des membres ont voté pour la grève afin d'établir pour la première fois leurs propres accords salariaux avec la compagnie. Parallèlement, dans un sondage mené par le syndicat Cockpit (VC), 81% des membres du personnel de cockpit ont soutenu l'idée d'une grève. Le taux de participation à ce vote était impressionnant, avec 90%. Le responsable des salaires de VC, Marcel Groels, a déclaré que les membres ont le droit de choisir leurs propres représentants syndicaux, et une majorité claire a choisi de ne pas se ranger du côté de Verdi.

Avec l'approbation de leurs membres, les deux syndicats ont désormais le pouvoir de lancer des grèves illimitées sur les vols de Discover Airlines. Opérant avec 27 avions à Munich et Francfort, ces vols emmènent les passagers vers des destinations de vacances en Europe et au-delà. La compagnie prévoit d'augmenter sa flotte à 33 avions d'ici mi-2027.

Cependant, les syndicats gardent leurs prochaines étapes secrètes pour des raisons stratégiques. On sait que les pilotes et les stewards prévoient de coordonner leurs actions, mais ils n'ont pas révélé de détails spécifiques sur la grève. Il n'est pas non plus exclu que d'autres employés de Lufthansa se joignent à eux en signe de solidarité.

