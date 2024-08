Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place au concert de Coldplay à Vienne.

Les autorités ont annoncé des fermetures de routes temporaires et des zones de stationnement réservées aux détenteurs de permis. Coldplay est prévu pour monter sur scène au stade Ernst Happel mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Initialement, Taylor Swift était également prévue pour se produire sur scène, mais ses concerts ont été annulés de manière inattendue suite à la découverte et à la prévention de plans d'attaque potentiels. Trois individus suspectés d'être affiliés à l'État islamique ont été arrêtés par les autorités.

Selon le porte-parole de la police de Vienne, Philipp Hasslinger, il n'y a actuellement aucun danger imminent pour les concerts de Coldplay. Environ 240 000 spectateurs sur les quatre soirs ne devraient pas laisser quoi que ce soit gâcher leur expérience de concert, a-t-il déclaré à l'agence de presse AFP.

Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a partagé une image de la capitale autrichienne via le service en ligne X dans les premières heures de mardi, tweant "Si heureux d'être à Vienne !"

Les autorités viennoises ont mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité des concerts de Coldplay, compte tenu de l'arrestation récente de suspects. Compte tenu de ces développements, les spectateurs sont encouragés à respecter toutes les directives de sécurité lors de leur visite au stade Ernst Happel.

