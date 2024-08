Des mesures de sécurité renforcées mises en œuvre à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen

OTAN a relevé son niveau de sécurité au point de soutien de Geilenkirchen dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie au deuxième niveau d'alerte, Charlie, suite à des informations de renseignement suggérant des dangers potentiels. Les autorités sont également sur place. Un représentant de la Base aérienne a refusé de s'étendre sur le sujet, préférant rassurer.

OTAN a jugé nécessaire d'envoyer chez eux tous les employés non essentiels par mesure de sécurité, selon le porte-parole de la Base aérienne. La source de cette menace perçue est une information de renseignement.

Le niveau de sécurité Charlie indique qu'un événement s'est produit ou qu'il y a des preuves d'une activité terroriste imminente contre l'OTAN. "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il s'agit simplement d'une mesure préventive pour garantir que nos tâches essentielles peuvent continuer", a déclaré le porte-parole de la Base aérienne. Ils ont refusé de discuter des détails de l'augmentation de la sécurité sur demande.

La police a confirmé sa présence sur les lieux, mais les détails supplémentaires, tels que le nombre de forces, sont restés non divulgués. Un reporter de l'agence DPA a observé des véhicules de police sur les lieux et a remarqué des panneaux électroniques à l'entrée annonçant le niveau de sécurité C.

Surveillance depuis les avions Awacs

Geilenkirchen, une ville frontalière avec les Pays-Bas, sert de quartier général pour les avions Awacs de l'OTAN. Ces 14 Boeing-707 modifiés surveillent l'espace aérien pour détecter les menaces potentielles en amont, alertant l'OTAN des dangers potentiels. Chaque avion dispose d'un équipage de 16 soldats de divers pays de l'OTAN ; l'Allemagne contribue à environ un tiers du personnel.

Awacs signifie "Airborne Early Warning and Control System" et est capable de surveillance dans un rayon de 400 kilomètres, grâce à son antenne radar de grande taille, resembling a mushroom, qui permet de détecter et d'identifier d'autres avions. L'OTAN utilise fréquemment cette unité multinational pour la surveillance aérienne et maritime classique et le commandement des avions de combat. Elle a participé à des missions telles que celles en Balkans et en Afghanistan. En réponse à l'attaque russe en Ukraine, l'OTAN a déployé temporairement de tels appareils en Roumanie.

Une personne interrogée

Il y a environ une semaine, des soupçons de sabotage ont été élevés à divers sites militaires allemands. Après des inspections approfondies, des annonces de sécurité ont été officiellement données. Des allégations de violation de la sécurité à l'usine d'eau de la Luftwaffe de Cologne-Wahn ont été élevées en raison de soupçons de contamination de l'eau potable.

Des activités inhabituelles ont également été remarquées à Geilenkirchen. Selon les informations recueillies auprès de sources de sécurité, une personne près de l'aéroport a été brièvement détenue pour interrogatoire, bien qu'aucune preuve concrète n'ait émergé.

La personne a été interrogée en raison de soupçons d'activités inhabituelles près de l'aéroport de Geilenkirchen. La Commission est activement impliquée dans la surveillance de l'enquête et l'assurance que les actions appropriées sont prises.

