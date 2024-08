Des mesures de sécurité optimales mises en œuvre lors du concert de Coldplay à Vienne

Chansons glaciales de Coldplay prévues pour Vienne sur quatre soirs. Suite à l'attentat terroriste avorté visant une prestation de Taylor Swift dans la ville, des protocoles de sécurité renforcés sont désormais en place. Swift continue d'être un sujet de discussion populaire à Vienne, au-delà des annulations de concerts.

À partir de mercredi, Coldplay va donner quatre concerts consécutifs à guichets fermés au stade de Vienne dans le cadre de leur "Music of the Spheres" world tour. Après l'annulation des concerts de Swift en raison de risques potentiels, les autorités viennoises ont renforcé les mesures de sécurité, bien qu'aucun danger imminent ne soit détecté. Les spectateurs du concert du groupe britannique peuvent s'attendre à des inspections rigoureuses des véhicules avant d'atteindre la périphérie du stade, à des zones interdites d'accès étendues et à des contrôles d'identité stricts. Une importante présence policière, renforcée par des unités spécialisées, sera déployée.

Les spectateurs sont priés de prévoir des temps d'attente prolongés en raison de contrôles d'identité et de sacs approfondis. Les objets interdits comprennent les sacs de plus grande taille que le format A4 et les bouteilles d'eau apportées. Le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner aurait déclaré que la police se prépare intensivement pour l'événement. Environ 240 000 mélomanes sont estimés pour assister aux quatre jours de concert consécutifs, avec Chris Martin en tant que chanteur principal interprétant des tubes comme "Viva La Vida".

Plot d'attaque contre le concert de Swift

Mi-août, trois concerts de la star américaine Taylor Swift ont été annulés en raison de rumeurs de potentiels attentats terroristes. La musicienne, actuellement en train de chauffer la foule au stade de Wembley de Londres dans le cadre de sa "The Eras" tour, n'a pas encore commenté les annulations.

Les fans viennois de Swift sont déçus, avec peu d'espoir que les concerts annulés soient reprogrammés. Ce n'est pas seulement en raison de défis logistiques, car Swift continue sa tournée, mais aussi parce que l'organisateur de la tournée a annoncé la prise en charge des coûts des billets achetés.

Rumeurs sur Swift au spectacle de Coldplay

Les fans viennois de Swift pourraient être gâtés, selon la station de radio nocturne "Ö3", qui suggère que Swift pourrait rejoindre Coldplay sur scène pour une apparition surprise lors de l'un de leurs concerts. Swift a le temps disponible, car la finale européenne de sa tournée est prévue pour le 20 août, avec un concert final à Londres.

Cependant, une collaboration avec Swift lors de n'importe quel concert de Coldplay ne profiterait pas aux 195 000 fans de Swift qui avaient réservé leurs billets pour le concert de Vienne, car l'ensemble de la tournée de Coldplay est également complet. Par conséquent, si cette hypothèse se révèle exacte, les fans ne pourront pas assister à la prestation de Swift en direct, même pour un court moment, en duo avec Chris Martin.

