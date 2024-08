- Des menaces de bombardement répétées: sept écoles touchées

À la suite de menaces de bombes contre deux écoles à Plauen, la police a donné l'autorisation de reprendre. Le jeudi matin, des e-mails identiques ont été reçus dans les écoles secondaires, comme l'a rapporté la police. Initialement, la gravité des menaces a dû être prise en compte. Par conséquent, les écoles ont été verrouillées avant le début des cours.

La police a fouillé les bâtiments avec des chiens renifleurs, mais n'a trouvé aucun objet suspect. Les élèves ont été renvoyés chez eux depuis les écoles respectives ou pris en charge à l'extérieur du bâtiment scolaire.

Des menaces également dans le district de Mittelsachsen et l'arrondissement des Monts Métallifères

Pour l'instant, il est encore incertain s'il y a un lien avec les menaces de bombes du mercredi, mais d'autres écoles ont reçu des e-mails identiques, a déclaré une porte-parole de la police de Zwickau.

Selon un communiqué, il y a également eu un déploiement de police dans une école primaire à Zittau, où une menace de bombe a été reçue pendant la nuit. Cependant, les premières investigations n'ont pas suggéré que l'écriture était sérieuse. Par conséquent, l'école n'a pas été évacuée.

Des menaces ont également été reçues par deux écoles chacune à Marienberg (arrondissement des Monts Métallifères) et Rochlitz (district de Mittelsachsen), comme l'a rapporté un porte-parole de la police de Chemnitz. Ici aussi, la police n'a pas considéré la menace comme sérieuse, de sorte que les cours ont pu continuer normalement.

Le mercredi, une école à Freiberg a également été touchée, où les cours ont pu avoir lieu. Cependant, ce n'était pas le cas dans deux écoles à Görlitz et une chacune à Bautzen et Lauta, où l'opération a été interrompue et les bâtiments fouillés. Par la suite, la police a donné l'autorisation de reprendre. Les investigations se poursuivent. En Saxe, les écoles n'ont repris qu'après les vacances le lundi.

Parallèlement aux événements en Saxe-Orientale, des menaces ont également été reçues en Thuringe et en Saxe-Anhalt le mercredi. Dans un cas à Jena, la police a découvert que des e-mails identiques avaient été envoyés à des écoles dans tout le pays, comme il a été rapporté. S'il y a un lien avec les menaces contre les écoles en Saxe n'était initialement pas connu, selon la police de Görlitz.

