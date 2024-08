Des membres de l'équipe britannique sauvent la vie d'entraîneurs de boxe

Après la victoire en boxe de Hasanboy Dusmatov, qui lui a valu une médaille d'or olympique, l'entraîneur ouzbek Tulkin Kilichev s'effondre Suddenly. Un médecin et un kinésithérapeute entendent des cris, "qui n'avaient rien à voir avec les célébrations". Le duo britannique intervient rapidement.

Deux membres de l'équipe olympique britannique ont sauvé la vie d'un entraîneur de l'équipe de boxe ouzbèke lors des Jeux olympiques d'été de Paris. Tulkin Kilichev avait subi un arrêt cardiaque pendant les célébrations suivant la victoire olympique de son boxeur Hasanboy Dusmatov. Le docteur britannique Harj Singh et le kinésithérapeute Robbie Lillis se sont précipités sur les lieux, comme ils l'ont rapporté.

"L'équipe d'entraînement ouzbèke est revenue dans la zone d'échauffement et tout le monde célébrait, puis il y a eu des cris de cette zone qui n'avaient rien à voir avec les célébrations", a déclaré Lillis à l'agence de presse britannique PA. "Il y a eu un appel pour un médecin, de l'aide. Harj a été le premier à réagir, et je l'ai suivi avec le kit d'urgence que nous avons."

Un Moment Inoubliable

Singh a pratiqué la RCR, Lillis a utilisé un défibrillateur. "Il n'est pas revenu à lui tout de suite, mais environ 20 à 30 secondes plus tard, après que Harj a continué la RCR, il a soudainement repris connaissance, ce qui était formidable", a déclaré Lillis. Le duo a remis Kilichev aux secours médicaux sur place, au Roland-Garros. L'entraîneur a été transporté à l'hôpital pour des examens supplémentaires.

Plus tard, Lillis a parlé d'une conversation avec sa mère : "Ma mère a dit quelque chose de très gentil : 'C'est ton moment olympique'. C'est quelque chose que je n'oublierai Certainly." Le kinésithérapeute et le docteur Singh prévoient de rendre visite à Kilichev à l'hôpital.

