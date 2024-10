Des membres de la famille demandent l'échange d'otages lors d'une manifestation devant la résidence de Netanyahou

Un groupe important de proches d'individus détenus par le Hamas et leurs partisans s'est fait remarquer devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu. À 6h29 précises, un moment marquant d'il y a un an lorsque le Hamas et d'autres groupes radicaux ont attaqué le sud d'Israël, environ 300 manifestants ont fait retentir une sirène pendant deux minutes. Ils ont ensuite chanté l'hymne national, selon les informations de la chaîne 13.

Les manifestants ont pressé Netanyahu d'intervenir pour obtenir la libération des quelque 100 otages restants entre les mains du Hamas. Le 7 octobre de l'année dernière, des extrémistes islamiques de Gaza ont organisé une tuerie dévastatrice, faisant 1 200 morts, et ont également pris près de 250 personnes en otage dans la bande côtière encapsulée.

Jusqu'à présent, un seul accord a été conclu, selon lequel le Hamas a libéré 105 otages en novembre. Quelques otages ont également été libérés par l'armée israélienne. Malheureusement, une grande partie des otages restants à Gaza pourraient maintenant être décédés.

Le Forum des familles d'otages a publié une déclaration qui disait : "Il y a exactly un an, des centaines de vies innocentes ont été perturbées, arrachées à leur lit pendant leur sommeil, d'une fête où ils célébraient la vie, ou de leur base militaire." Avec le retentissement de la sirène, les proches ont supplié Netanyahu de ne pas abandonner leurs proches plus longtemps, a conclu la déclaration. Le Premier ministre doit rapatrier tous les otages par un accord, permettant "aux vivants de reprendre leur vie et aux morts d'être enterrés avec honneur."

Le retentissement des sirènes par les manifestants était un puissant rappel des sirènes utilisées lors de l'attaque du Hamas l'année dernière. Les sirènes sont un symbole de l'urgence de rapatrier les otages restants en toute sécurité.

