Des membres de la famille à la recherche d'un conscrit absent à Koursk

17:19 Alerte pour des drones mystérieux à Brunsbüttel : l'armée allemande aide les enquêteursL'armée allemande aide les investigations concernant des survols de drones étranges au-dessus d'installations industrielles dans le Schleswig-Holstein. Un représentant du Commandement territorial a déclaré qu'après avoir reçu une demande d'aide de la police, l'armée fournit des données radar. Covestro et Holcim, une entreprise chimique et un groupe de construction suisse respectivement, ont également choisi de contribuer à l'enquête. Covestro a signalé avoir détecté des survols de drones. Ces entreprises font partie d'un groupe d'entreprises chimiques, énergétiques et de logistique situées dans la zone industrielle ChemCoast Park à Brunsbüttel. Le parquet de l'État à Flensburg enquête sur les survols de drones mystérieux au-dessus des sites industriels pour suspicion d'espionnage dans le but de causer des sabotages.

16:51 Victimes civiles continuent : huit morts dans des attaques russesMalheureusement, des vies innocentes continuent de être prises : huit personnes ont été tuées dans des attaques russes, selon les autorités ukrainiennes. Deux décès ont eu lieu dans la région de Sumy, frontalière de la Russie. Trois morts ont été signalés à Kharkiv. Trois décès ont également été documentés à Donetsk et Kherson.

16:20 Base NATO de Geilenkirchen annonce la fin de l'alerteLa base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen a donné l'alerte verte. Auparavant, le niveau de sécurité avait été élevé au deuxième niveau le plus élevé en raison d'une menace potentielle la veille. Les mesures de sécurité à l'aéroport ont maintenant retrouvé les niveaux maintenus depuis le début du conflit en Ukraine. Malgré cela, la base de l'OTAN n'a pas mentionné de détails sur la nature de la menace. Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé dans les termes de l'OTAN indique qu'un incident s'est produit, ou qu'il y a des preuves d'une action terroriste suspectée contre l'alliance. À titre de précaution, de nombreux employés ont été envoyés chez eux.

16:01 Parquet fédéral enquête sur Rico Krieger libéréLe parquet fédéral allemand examine Rico Krieger, un national allemand libéré de la captivité biélorusse lors d'un échange de prisonniers. Un porte-parole a confirmé que l'enquête avait été ouverte sur la base de soupçons initiaux d'utilisation d'explosifs pour causer une explosion. Krieger avait auparavant été condamné à mort par la Biélorussie pour des charges liées au terrorisme et aux activités de mercenaire, mais il a été pardonné et échangé contre des prisonniers. Selon "Die Welt am Sonntag", Krieger est censé avoir exprimé son intérêt pour rejoindre le "Kastus Kalinouski Regiment" en Ukraine, une force bénévole biélorusse soutenant les forces ukrainiennes dans leur résistance à l'invasion russe. Krieger nie ces allégations.

15:44 Modi presse Zelenskyy d'engager des dialogues avec MoscouLe Premier ministre indien Narendra Modi a pressé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy d'entamer des pourparlers avec la Russie pour mettre fin à la guerre. During sa visite à Kyiv, Modi s'est proposé comme "ami" pour faciliter la paix. "La clé pour résoudre le problème ne peut être trouvée que par le dialogue et la diplomatie. Nous devons commencer à nous diriger vers cet objectif sans tarder", a déclaré Modi. Il a encouragé les deux parties à trouver ensemble une issue à la situation, sans exiger le retrait des troupes russes. Lire la suite ici.

15:22 Le groupe Wagner lutte un an après la mort de PrigozhinUn an après la mort du chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, son armée privée, Wagner, est maintenant divisée, selon les évaluations britanniques. Depuis l'accident d'avion de Prigozhin, de nombreux responsables ont quitté le groupe, selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni. "Par rapport à son pic de 50 000 personnes en 2023, Wagner a maintenant probablement environ 5 000 personnes dans ses déploiements restants en Biélorussie et en Afrique", a déclaré le ministère. De nombreux anciens combattants de Wagner sont censés avoir rejoint l'armée russe ou des groupes paramilitaires sous le contrôle du ministère de la Défense. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de la mort de Prigozhin dans un accident d'avion, suite à sa tentative de coup d'État contre la direction militaire russe deux mois plus tôt. Les neuf autres passagers de l'avion ont également péri. Lire la suite ici.

14:38 ISW : les forces de Kyiv obligent Moscou à déplacer des troupesEn raison de la progression des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, Moscou est censé transférer des troupes de la région occupée ukrainienne de Saporischschja, selon les analyses de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). La direction militaire russe est censée déplacer certaines unités pour renforcer la défense de Kursk, citant des entrées sur les réseaux sociaux faites par des soldats déployés. Cependant, la Russie est censée s'efforcer de ne pas affaiblir son axe d'attaque principal dans la région ukrainienne de Donetsk. Lire la suite ici.

13:59 La confiance dans l'aide allemande à l'Ukraine diminue, selon un expertLe conflit budgétaire au sein du gouvernement allemand a un impact significatif sur la confiance dans la fiabilité de l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'expert en sécurité Christian Mölling de la Société allemande de politique internationale. Il souligne les discussions sur la possibilité de limiter l'aide allemande à l'Ukraine et de financer son soutien grâce aux intérêts des actifs russes gelés. "L'Allemagne s'est Essentially tiré une balle dans le pied avec cette idée, suscitant une critique internationale importante", déclare Mölling lors du podcast "The Situation" de "Stern". Il se demande si et quand cette approche donnera des résultats, ajoutant : "Le problème est : l'argent n'a pas encore été reçu, et la mise en œuvre de la manière de le distribuer à l'Ukraine n'est pas entirely claire."

13:29 Modi offre ses salutations à Zelensky à Kyiv Suite à son accueil controversé avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi adresse également un accueil chaleureux au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi rejoint Zelensky lors d'un mémorial rendant hommage aux enfants ukrainiens tombés au combat, où il dépose un jouet en peluche. L'Inde, reconnue comme la nation la plus peuplée du monde, reste volontairement neutre pendant le conflit, s'abstenant de participer aux sanctions occidentales contre Moscou et prônant constamment une résolution du conflit par le dialogue. Cependant, des solutions concrètes font encore défaut.

12:58 La voie maritime vers la Crimée reste fermée Un jour après une attaque ukrainienne, le port russe de Kavkaz, essentiel pour soutenir la Crimée, continue de bloquer les ferries. Selon le ministère des transports russe, les opérations de ferry reprendront une fois le nettoyage terminé. Kavkaz est stratégiquement situé dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire et la mer d'Azov. La Crimée, actuellement sous contrôle russe, est visible depuis Kavkaz, en faisant un hub de transit important dans la mer Noire. Du carburant et des munitions sont expédiés en Crimée via ce port.

11:52 Analyste russe : "Poutine aura finalement son jour de comptes à rendre" Le président russe Vladimir Poutine semble hésiter face aux succès militaires ukrainiens dans la région de Kursk. "C'est sa réaction habituelle dans de telles situations", commente Ekaterina Schulmann, analyste politique russe. "Il se cache jusqu'à ce que la situation se stabilise, puis continue comme si de rien n'était." Plusieurs autres analystes russes estiment que le Kremlin étudie actuellement des contre-mesures potentielles. En général, Poutine prend son temps lorsqu'il prend de telles décisions, disent-ils. "Poutine aura finalement son jour de comptes à rendre", prévient Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.

11:21 Incendie toujours en cours à l'installation pétrolière russe de Proletarsk L'installation pétrolière russe de Proletarsk, située dans la région de Rostov du Sud, continue de brûler. Selon le système d'information sur les incendies du NASA (FIRMS), l'installation est toujours en flammes aujourd'hui. Le canal Telegram Baza, affilié aux forces de l'ordre russes, rapporte également que l'incendie se poursuit. Baza affirme que l'installation a été frappée à nouveau par un drone ukrainien la nuit précédente.

11:08 L'Ukraine cherche à établir un lien figuratif avec Modi Bien que l'Inde, en tant que membre des BRICS, soit étroitement alliée à la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille à présent le Premier ministre indien Narendra Modi, Kyiv espérant une médiation pour mettre fin au conflit. En raison de l'offensive de Kursk, les Ukrainiens se sont de plus en plus intéressés aux pourparlers de paix, selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

10:40 Les forces de défense ukrainiennes rapportent des succès contre les attaques de drones russes L'armée ukrainienne affirme avoir réussi à neutraliser 14 des 16 drones d'attaque russes déployés pendant la nuit. "Nos systèmes de défense aérienne étaient actifs dans les régions de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy", indique l'armée de l'air.

10:12 Le militaire ukrainien commente le ferry coulé à Kavkaz La marine ukrainienne répond à la destruction d'un ferry dans le port russe de Kavkaz. "Un objectif clairement militaire a été éliminé", déclare le porte-parole de la marine Dmytro Pletentschuk, partageant ses pensées à la télévision ukrainienne. Le ferry était destiné à transporter du carburant aux forces ennemies. Le ferry a coulé et le port est actuellement inopérant. Les autorités locales ont rapporté que l'attaque a eu lieu jeudi, le ferry prenant feu.

09:40 Diplomate russe : "Aucune zone tampon sur le territoire russe ne sera tolérée" L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, commente l'offensive de Kursk et l'intention de Kyiv d'établir une zone tampon dans cette région. "C'est impossible", affirme TASS en le citant. En même temps, il met en garde contre la coopération avec les puissances occidentales pour expulser les forces ukrainiennes de la région de Kursk. Il accuse les nations occidentales de "continuer à tester la patience russe" et de chercher à provoquer "des décisions émotionnelles et hâtives".

09:05 Analyse en ligne suggère que la mécontentement envers Poutine se répand en Russie Ce n'est pas surprenant : deux semaines après que les troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe, le mécontentement envers le président Vladimir Poutine semble croître en Russie. Selon une analyse de FilterLabs AI, rapportée par le "New York Times", de nombreux contributeurs en ligne considèrent l'avancée ukrainienne comme un échec du gouvernement russe et de Poutine en particulier. "La réaction de Poutine à l'incursion était au mieux inadequat

07:33 Chine et Biélorussie s'accordent sur une coopération renforcée - Sécurité incluseChine et Biélorussie ont convenu de renforcer leur coopération dans des secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Qiang et son homologue biélorusse Roman Golovchenko. Les deux nations cherchent également à renforcer leur coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à améliorer la facilitation du commerce pour réduire les coûts pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le premier en Asie.

07:05 L'armée ukrainienne critique la formation insuffisante des recrues et la supériorité aérienne de la RussieLes commandants et soldats de l'armée ukrainienne déplorent la formation insuffisante des recrues et l'avantage considérable de la Russie dans les airs et les munitions au front est. "Certains individus refusent de tirer. Ils repèrent l'ennemi en position prête dans la tranchée, mais ne répondent pas au feu. C'est pourquoi nos hommes perdent la vie", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "S'ils n'utilisent pas leurs armes, ils sont inutiles." En mai, le gouvernement a adopté une loi controversée sur la mobilisation. Depuis, des milliers de soldats sont reportedly recrutés chaque mois, avec la plus forte demande dans l'infanterie. Cependant, des défis surgissent dans la formation, l'équipement et la rémunération de tant de nouveaux individus.

06:35 Moscou : Les États-Unis prévoient de lever toutes les restrictions sur les armes fournies à l'UkraineSelon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, la Russie s'attend à ce que les États-Unis lèvent prochainement toutes les restrictions sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Selon l'agence de presse RIA, l'ambassadeur Anatoly Antonov a déclaré que "l'administration actuelle agit comme quelqu'un qui tend une main et cache un poignard de l'autre". Ils préparent à éliminer toutes les restrictions existantes sans tenir compte des conséquences. Antonov suggère qu'un véritable dialogue avec les États-Unis n'est possible que s'ils cessent leur "politique hostile" envers la Russie. Il souligne également qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain est peu probable.

06:09 Harris : Trump a encouragé Poutine à envahir l'EuropeLa candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, réaffirme son soutien à l'OTAN et promet un soutien continu à l'Ukraine, qui est sous attaque de la Russie. "Je soutiendrai fermement l'Ukraine et nos alliés de l'OTAN", déclare-t-elle lors de son discours à la convention nationale démocrate de Chicago. Cependant, son adversaire républicain, Donald Trump, a menacé de quitter l'OTAN et a encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Le président de l'agence du réseau : "Le gouvernement allemand reste vigilant"

Malgré les stocks de gaz bien approvisionnés, Klaus Müller, président de l'agence fédérale du réseau, continue d'inciter à la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement allemand reste vigilant. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au "General d'Augsbourg". Il a également fait référence à l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, ce qui pourrait empirer la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure de gaz elle-même qui est contestée, mais la zone autour de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller au journal. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et qui est un point de distribution crucial pour le gaz exporté vers l'Europe.

04:40 Modi se rend à Kyiv : "Aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille"

Le Premier ministre indien Narendra Modi est prévu pour se rendre en Ukraine pour la première fois aujourd'hui. Une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky est prévue dans la capitale Kyiv, comme annoncé par le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde adopte une position neutre sur l'invasion russe, ne impose pas de sanctions occidentales à Moscou et est devenu l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe à bas prix. New Delhi prône constamment une résolution par le dialogue. "L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi pour l'humanité", a déclaré Modi lors de sa visite en Pologne jeudi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté Modi à agir en tant que médiateur dans le conflit.

here.

03:31 Sources : Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'UkraineSelon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des missiles de défense aérienne, des munitions pour les lanceurs multiples M142 HIMARS, des missiles Javelin et une gamme d'autres armes, équipements et véhicules, selon les sources qui ont parlé sous condition d'anonymat. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes viendront des stocks du Pentagone, permettant une livraison rapide.

02:12 L'Ukraine signale 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'armée ukrainienne a rapporté un total de 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays tout au long de jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué du gouvernement russe n'a été publié pour le moment. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont graduellement avancé vers Pokrovsk ces derniers jours.

16:16 Chef de file du SPD : Sans aide militaire, l'Ukraine serait éliminée Avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, la chef de file du SPD Saskia Esken réaffirme le soutien militaire de l'Allemagne à l'Ukraine contre la Russie. Le chancelier Olaf Scholz travaille vers une paix équitable et durable, déclare-t-elle au groupe de presse Funke. "Mais tant que Poutine poursuit ses tactiques agressives contre l'Ukraine, la paix ne peut être atteinte par la diplomatie." Esken lie ses propos à la critique de la cheffe de file du parti de gauche Sahra Wagenknecht. "Si, comme le suggère Frau Wagenknecht et d'autres, nous mettions fin aujourd'hui à l'aide militaire à l'Ukraine, le pays serait envahi demain et rayé de la carte le jour suivant. Cela aurait des conséquences désastreuses pour la sécurité de l'Europe, pas moins d'armement et certainement pas la paix."

23:56 L'Ukraine se prépare pour un hiver le plus rude de l'histoire En raison de la destruction de l'infrastructure électrique et énergétique de l'Ukraine par les attaques russes, le pays se prépare pour l'un des hivers les plus froids et les plus sombres de l'histoire. "Nous faisons face à notre hiver le plus difficile jusqu'à présent", déclare le ministre de l'Énergie ukrainien Herman Haluschtschenko lors d'une vidéoconférence. Cet hiver sera encore plus difficile que le précédent en raison des dommages accumulés causés par les attaques russes. L'armée russe utilise une variété d'armes dans des attaques coordonnées pour infliger autant de dommages que possible, explique-t-il. En hiver modéré, la consommation d'énergie est d'environ 18 gigawatts, en hiver froid, elle est de 19 gigawatts. De plus, des réserves d'un gigawatt doivent être créées, déclare Haluschtschenko. Les attaques russes ont endommagé environ 9 gigawatts de capacité.

here.

23:08 L'OTAN renforce le niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen En raison d'une menace potentielle, l'OTAN a renforcé le niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tout le personnel non essentiel a été renvoyé chez lui, déclare un porte-parole de la base. Cette décision est basée sur des données de renseignement indiquant une menace possible. "Il n'y a pas lieu de s'alarmer et il s'agit d'une mesure préventive pour nous assurer de pouvoir continuer nos opérations critiques", déclarent-ils. La police confirme sa présence sur les lieux. D'autres détails et le nombre de personnel déployé ne sont pas communiqués.

22:07 L'Ukraine signale une attaque sur un point de logistique de Kursk L'armée ukrainienne signale une autre attaque contre les troupes russes dans la région de Kursk. Elle a attaqué un point de logistique russe dans l'après-midi à l'aide de bombes guidées de précision américaines, explique le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchuk. "Un centre de contrôle de drones, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été ciblés", écrit Oleshchuk en accompagnant une vidéo censée montrer l'attaque.

21:43 Première réunion de suivi après le sommet de la paix en Suisse Après le sommet de la paix en Suisse en juin, la première réunion de suivi a eu lieu, selon l'Ukraine. Des représentants de plus de 40 États et organisations y ont participé. D'autres telles réunions de groupes de travail sont prévues.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

ici.Le conflit ukrainien en cours a attiré l'attention mondiale, avec divers pays offrant leur soutien. Par exemple, l'aide militaire allemande est utilisée pour enquêter sur des vols de drones mystérieux au-dessus de sites industriels dans le Schleswig-Holstein, suspectés d'espionnage dans le but de causer des sabotages. Entre-temps, dans une autre partie du monde, le Premier ministre indien Narendra Modi encourage le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à

Lire aussi: