- Des membres de gangs de drogue arrêtés dans la région de Heilbronn

Dans la foulée des affrontements entre deux gangs rivaux de drogue dans la région de Heilbronn, plusieurs hommes ont été placés en détention. Six individus âgés de 18 à 30 ans ont été arrêtés au début août, un autre homme ayant été placé en détention peu après son retour de vacances, selon la police et les procureurs. Ils sont accusés de trafic de cannabis et de vol à main armée, ainsi que de trafic de cannabis et d'enlèvement attempted.

En fin juin, plusieurs hommes cagoulés et armés ont prétendument fait irruption dans un appartement à Bad Friedrichshall. Là, le quatuor aurait volé plusieurs kilogrammes de marijuana sous la menace d'une arme. Selon les enquêteurs, la drogue appartenait à un autre groupe qui dealait dans les produits à base de cannabis depuis quelque temps. Ce groupe avait prévu de punir la personne qu'ils croyaient responsable du vol de drogue en l'enlevant pour retrouver l'emplacement de la marijuana volée. Les plans ont été documentés sur des téléphones portables.

Le kidnapping prévu a échoué car la mauvaise personne était présente sur les lieux, et des témoins ont alerté la police. Les suspects ont pris la fuite, ce qui a conduit à des arrestations quelque temps plus tard.

