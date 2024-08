- Des mélodies réinterprétées résonnant à partir d'un organe mécanique.

Différentes églises de la région nord-est sont célèbres pour leurs anciennes et époustouflantes tuyaux qui procurent de la joie aux touristes. Mais lorsqu'un de ces tuyaux, fabriqué en bois, en étain ou en plomb depuis des siècles, tombe en panne et doit être remplacé, cela peut causer des problèmes. Ces matériaux traditionnels peuvent entraîner des problèmes de santé et de technologie. C'est pourquoi une entreprise est actuellement entreprise pour découvrir une méthode moderne de fabrication de tuyaux d'orgue, comme l'a révélé le département de l'Économie.

La Faculté de génie mécanique et de construction navale de l'Université de Rostock, la société Antique Keyboard Instruments Schmidt de Kritzmow et l'Institut de formation et d'essais techniques de soudage SLV Mecklenburg-Vorpommern GmbH s'associent pour trouver une solution.

L'objectif est d'étudier le potentiel des alliages d'aluminium dans la production de tuyaux d'orgue, a annoncé le Vice-ministre Jochen Schulte lors de la présentation du soutien financier sur place. Cela implique de créer de nouveaux tuyaux d'orgue en métal à partir d'alliages d'aluminium et de développer une nouvelle méthode fonctionnelle pour leur fabrication. Ces matériaux présentent plusieurs avantages par rapport aux alliages d'étain et de plomb conventionnels, car ils sont non toxiques et offrent une meilleure résistance à la corrosion.

Les investissements financiers pour ce projet s'élèvent à environ un million d'euros. Le département de l'Économie soutient le projet avec 758 000 euros du "Fonds européen de développement régional".

