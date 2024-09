- Des méduses aux flammes retrouvées dans la mer Baltique près de Rostock

Rencontres épineuses dans la région de Rostock ont laissé des vacanciers avec des irritations cutanées dues à des méduses de mer pendant qu'ils profitaient d'un bain dans la mer Baltique. Selon Manuel Brumme de la Croix-Rouge allemande (DRK) sauvetage aquatique à Markgrafenheide, environ 15 personnes ont signalé avoir été en contact avec ces créatures marines. Heureusement, aucun cas de réaction allergique grave n'a été rapporté parmi les personnes touchées.

Des événements similaires ont été signalés il y a environ dix jours en Schleswig-Holstein, et maintenant, des méduses de mer ont été repérées le long des côtes de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Il y a même eu des sightings occasionnels sur la plage de Warnemünde, comme rapporté précédemment par le journal "Mer Baltique".

Les vacanciers sont invités à faire preuve de prudence pendant la natation

Cependant, ces incidents ne sont pas généralisés le long de la côte, affirme l'employé de la DRK Brumme. Les vacanciers doivent rester vigilants pendant la natation. Les tentacules invisibles peuvent transmettre le venin des méduses dans la peau, entraînant des irritations, des brûlures, de la nausée ou des vomissements, selon la quantité de venin transmise. Dans les cas graves, cela peut entraîner des difficultés respiratoires et des problèmes de cœur et de circulation.

"Interagir avec les méduses de mer n'est pas sans risques. Il pourrait être judicieux d'éviter de nager dans les zones touchées", suggère Anja Neutzling, porte-parole de l'Office d'État pour la santé et les affaires sociales (LAGUS) en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. L'office d'État a également diffusé un dépliant et un flyer avec des conseils utiles.

La DRK gère généralement les réactions cutanées causées par les méduses de mer par refroidissement. Il est déconseillé de retirer ou de rincer les tentacules à l'eau fraîche, comme le recommandent les employés de la DRK.

Plus de deux cents baigneurs ont été touchés à Scharbeutz

Ce week-end, l'Association allemande de sauvetage (DLRG) a dû secourir plus de deux cents baigneurs à Scharbeutz, comme rapporté par "Lübecker Nachrichten". Seulement deux de ces personnes ont présenté des réactions allergiques nécessitant une intervention d'urgence, a expliqué le directeur général de la DLRG Haffkrug-Scharbeutz, Lukas Reuter. La plupart des baigneurs ont été aidés à l'aide de mousse à raser.

De manière surprenante, un jour plus tard, les méduses ont été emportées par un changement de direction du vent. Manuel Brumme de la Croix-Rouge allemande sauvetage aquatique à Markgrafenheide s'attend à ce que cela se reproduise : "Le vent a changé, le problème devrait se calmer dans les jours à venir", conclut-il.

Les vacanciers doivent être conscients du risque de blessures causées par les méduses de mer, car le contact avec leurs tentacules invisibles peut transmettre du venin et entraîner des irritations, des brûlures, de la nausée, des vomissements, des difficultés respiratoires et des problèmes de cœur et de circulation dans les cas graves. Anja Neutzling, porte-parole de l'Office d'État pour la santé et les affaires sociales en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, encourage la prudence et recommande d'éviter de nager dans les zones touchées en raison du risque

Lire aussi: