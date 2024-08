Des médias confirmés liés à Meloni Hail de Solingen

"L'Allemagne regarde vers l'Italie à la lumière de l'attaque de Solingen," titre le journal italien de gauche "La Repubblica". L'article suggère que l'Allemagne cherche à réimposer l'accord de Dublin, qui oblige les demandeurs d'asile à déposer leur demande dans leur premier pays d'entrée dans l'UE. Les individus qui se déplacent vers d'autres pays, comme l'Allemagne, seraient alors renvoyés dans leur pays d'entrée initial. Cependant, Rome a unilatéralement abrogé cette règle fin 2022, le nouveau gouvernement de droite dirigé par Giorgia Meloni invoquant la surpopulation des centres d'accueil comme justification.

Selon "La Repubblica", le gouvernement italien n'a pas l'intention d'accepter les migrants renvoyés d'Allemagne. L'annonce de Berlin est interprétée comme une réponse à l'attaque de l'État islamique à Solingen, commise par un demandeur d'asile syrien qui aurait dû rester en Bulgarie selon l'accord de Dublin, et non en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les politiciens italiens sont restés silencieux sur l'attaque, y compris le leader nationaliste de la Ligue, le vice-Premier ministre et le ministre des Infrastructures, Matteo Salvini. Cependant, l'incident brutal a suscité une grande attention dans les médias italiens. Selon leurs orientations politiques, les opinions et les analyses varient. Les publications et les diffuseurs pro-gouvernementaux semblent valider leur position avec une subtile moquerie et arrogance.

Par exemple, le quotidien "Il Secolo d'Italia", fondé en 1952 et anciennement l'organe du MSI (Mouvement social italien) néofasciste, maintenant sous Fratelli d'Italia de Meloni, titrait le 27 août : "Migrants, Scholz réalise que la politique de l'Italie est correcte".

Le chancelier allemand Olaf Scholz "paraît ridicule avec des réglementations plus strictes sur les couteaux". L'article se demande si les couteaux de cuisine seront également soumis à des lois plus strictes à l'avenir, considérant qu'ils peuvent encore être utilisés pour attaquer. "Des propositions comme celles-ci soulignent la situation délicate dans laquelle se trouve Scholz. Il n'a pas d'autre choix que de faire de telles déclarations", note l'article, bien que leur efficacité soit remise en question.

Le quotidien de droite "il Giornale", autrefois propriété de Silvio Berlusconi et maintenant dirigé par la famille Angelucci, proche du gouvernement, notamment de la Ligue, a remis en question "la chute d'une illusion". Le journal a rappelé l'affirmation de Merkel en 2015, "Nous pouvons le faire", et a suggéré qu'il s'agissait du plus grand programme d'intégration d'après-guerre, bien que quelque peu amer dans sa conclusion. "Avec cette formule d'auto-motivation magique, Angela Merkel a décidé d'accepter un nombre massif de réfugiés syriens qui fuyaient une guerre civile brutale. L'Allemagne est devenue un pays d'accueil, tandis que l'Italie a dû subir les critiques, le mépris et les leçons de l'Europe et de leur camp de gauche", était la conclusion.

Le quotidien "il Tempo" a présenté "Migrants, l'Allemagne imite l'approche de Meloni - Scholz adopte une position plus dure contre les migrants", tandis que le deputy editor-in-chief de "Il Giornale", Nicola Porro, a pris position sur Solingen : "Ah, le terroriste était un réfugié", et "Ce sont les résultats d'une politique d'acceptation insouciante". Porro déplore "Dites aux victimes que les portes ouvertes à la manière d'Angela Merkel étaient toujours bonnes et justes. Dites à la femme et aux deux hommes qui ont été laissés morts avec la gorge tranchée dans une mare de sang lors de la 'Fête de la diversité' à Solingen, en Allemagne. La différence entre les règles et l'acceptation non régulée réside dans la capacité d'un pays à empêcher l'immigration de conduire à l'inconfort, aux problèmes et à la terreur".

Le quotidien catholique "L'Avvenire", publié par la Conférence épiscopale italienne, a présenté une perspective plus équilibrée, attribuant un rôle pionnier à l'Italie, en particulier dans les expulsions ciblées et régulées de étrangers radicalisés. L'évaluation ne concerne pas seulement Solingen, mais aussi la tentative d'attaque de synagogue dans le sud de la France le jour suivant et le contexte international, en mettant en évidence les conditions de vie difficiles dans la bande de Gaza. "La méthode italienne d'expulsions ciblées et strictement régulées de étrangers suspects de radicalisation (120 telles expulsions ont eu lieu ces 18 derniers mois, au moins 60 depuis le 7 octobre) semble être la bonne stratégie pour contrôler les attaques sporadiques et empêcher la formation de groupes structurés", argue l'article, suggérant une approche préventive sans causer de panique généralisée.

En réponse à l'annonce de l'Allemagne de renvoyer les demandeurs d'asile sous l'accord de Dublin, "Il Tempo" a écrit "L'Allemagne imite l'approche de Meloni - Scholz adopte une position plus dure contre les migrants". Entre-temps, sous la pression des médias de droite, le chancelier allemand Olaf Scholz envisage des réglementations plus strictes sur les couteaux, comme suggéré par "Il Secolo d'Italia".

