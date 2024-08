Des médecins font grève en Inde pour protester contre le viol et le meurtre d'une infirmière en formation.

Le corps du médecin résident a été découvert le vendredi dernier avec de multiples blessures et des signes de viol dans une salle de séminaire à l'hôpital et à la faculté de médecine RG Kar à Kolkata, ont déclaré les autorités locales. Un suspect a été arrêté.

Le lundi, les fédérations médicales dans plusieurs États ont appelé les médecins des hôpitaux publics à cesser de fournir tous les services électifs indéfiniment, tout en réclamant que l'affaire soit traitée en priorité par les tribunaux et que soit mise en place une commission de protection pour les travailleurs de la santé.

"Environ 300 000 médecins dans tout le pays ont rejoint la protestation et nous attendons que d'autres se joignent demain", a déclaré le Dr Sarvesh Pandey, secrétaire général de la Fédération des médecins résidents (FORDA).

Des images ont montré des médecins à Kolkata et dans la capitale Delhi tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Sauvez nos médecins, sauvez notre avenir". À Hyderabad, dans le sud, des médecins ont organisé une veillée à la bougie.

De nombreux médecins ont également mis en avant les incidents de violence envers les travailleurs de la santé et les menaces de violences physiques par des patients en colère ou leurs proches.

Un sondage en 2015 par l'Association médicale indienne a révélé que 75 % des médecins en Inde avaient subi une forme de violence, selon les médias locaux.

"Le meurtre de cette jeune médecin n'est pas le premier, et il ne sera pas le dernier si des mesures correctives ne sont pas prises", a déclaré l'association dans une lettre au ministre de la Santé, publiée sur X mardi, en appelant à une enquête sur les conditions de travail des médecins et à une investigation impartiale de l'affaire de meurtre brutale.

La chef du gouvernement de l'État du Bengale-Occidental, Mamata Banerjee, a déclaré qu'elle était choquée d'apprendre que la médecin stagiaire avait été tuée à l'hôpital et a soutenu les appels des manifestants pour que l'affaire soit traitée en priorité.

L'Inde lutte depuis des années pour lutter contre les taux élevés de violence contre les femmes, plusieurs cas de viol ayant attiré l'attention internationale sur ce problème.

Selon le Bureau national des enregistrements criminels de l'Inde, un total de 31 516 cas de viol ont été enregistrés en 2022, soit une moyenne de 86 cas par jour.

Et les experts préviennent que le nombre de cas enregistrés ne représente qu'une petite fraction du nombre réel, dans un pays profondément patriarcal où la honte et la stigmatisation entourent les victimes de viol et leur famille.

L'un des cas les plus célèbres de ces dernières années en Inde est le viol en 2012 d'une étudiante en médecine qui a été battue, torturée et laissée pour morte après une attaque brutale sur un bus public à New Delhi.

