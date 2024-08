- Des médecins et des revendeurs sont accusés après la mort de Matthew Perry.

La mort subite de la star de "Friends", Matthew Perry, âgé de 54 ans, en octobre dernier a envoyé des ondes de choc dans le monde du divertissement et dans le monde entier. Cinq individus, dont des médecins, des dealers et l'assistant de Perry, sont désormais tenus responsables. Le département de police de Los Angeles et le bureau du procureur ont porté des accusations graves contre ceux qui ont été arrêtés. L'enquête a mis au jour "un vaste réseau criminel clandestin responsable de la distribution de grandes quantités de kétamine à Perry et à d'autres", a déclaré le procureur Martin Estrada lors d'une conférence de presse. Depuis des mois, les enquêteurs essaient de déterminer comment l'acteur a obtenu l'anesthésique kétamine, qui a été trouvé en quantités inhabituellement élevées dans son système au moment de son décès.

Accusations : "La Reine de la Kétamine" a exploité les problèmes d'addiction de Perry

Estrada a également déclaré que l'assistant de Perry, divers intermédiaires, deux médecins et une importante source de drogue connue sous le nom de "La Reine de la Kétamine" faisaient partie de ce réseau. "Les défendeurs ont profité des problèmes d'addiction de M. Perry pour s'enrichir. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Ils savaient qu'ils mettaient M. Perry en danger de mort - mais ils l'ont fait quand même." Ils jouaient à la roulette russe avec sa vie. Les accusations sont graves et pourraient entraîner de longues peines de prison pour les défendeurs.**

Un médecin avide a vendu à Perry environ 25 fioles de kétamine pour 55 000 dollars en espèces pendant les mois de septembre et octobre, a détaillé Estrada. "Je me demande Combien cet idiot paiera", a écrit le médecin dans un message texte à un intermédiaire. "La Reine de la Kétamine", une femme de 41 ans qui fournit de la drogue, a vendu à Perry environ 50 doses de kétamine dans les semaines précédant son décès. Après avoir appris la mort de Perry, elle a ordonné à ses intermédiaires de supprimer tous les messages texte concernant les transactions.

L'assistant de Perry plaide coupable

L'assistant de Perry a déjà admis avoir obtenu de la kétamine pour l'acteur, a annoncé le bureau du procureur. Sans connaissance médicale, il a administré la drogue, y compris plusieurs fois le 28 octobre, le jour où Perry a été retrouvé mort. L'assistant de 59 ans encourt jusqu'à 15 ans de prison.**

Surdose de kétamine

Perry a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles en octobre dernier avec une grande quantité de l'anesthésique kétamine dans son système. Avant sa mort, l'acteur avait publiquement discuté de ses luttes contre l'alcool et la drogue, et en avait écrit dans son autobiographie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" publiée l'an dernier. Une autopsie par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles en décembre a déterminé que Perry était décédé des effets de la kétamine. Les facteurs contributifs comprenaient la noyade, une maladie cardiaque et les effets d'un médicament utilisé pour traiter l'addiction aux opioïdes.**

Des rapports suggèrent que Perry avait subi une thérapie à la kétamine pour la dépression et l'anxiété. Cependant, la dernière séance avant son décès avait eu lieu plus d'une semaine et demie plus tôt, donc la kétamine présente dans son système au moment de son décès ne pouvait pas provenir de cette thérapie par infusion, selon le bureau du médecin légiste.

La kétamine est un anesthésique éprouvé qui a été utilisé depuis des décennies. Certains fêtards l'utilisent également comme drogue illégale en boîte de nuit. De plus, dans certaines conditions, les personnes atteintes de dépression résistante au traitement peuvent être traitées avec de la kétamine. La substance est administrée soit par voie sous-cutanée, intraveineuse, soit sous forme de spray nasal (puis sous forme d'esketamine). Un avantage est que l'effet est rapide. L'administration a environ l'effet que les patients sont temporairement déconnectés de leur environnement. Les effets secondaires possibles de la kétamine comprennent une pression artérielle élevée et un rythme cardiaque plus rapide.

En tant que Chandler Bing dans la série culte "Friends", Perry est devenu mondialement célèbre. La série télévisée iconique sur six jeunes amis à New York a été produite aux États-Unis de 1994 à 2004. Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et David Schwimmer interprétaient les rôles principaux. Pour le spécial "Friends: The Reunion", tous les six acteurs principaux se sont réunis à nouveau en 2021. La mort de Perry a causé un choc et une tristesse mondiaux, ses collègues de "Friends" décrivant cela comme une "perte incommensurable".

"La Reine de la Kétamine" et l'assistant de Perry étaient parmi les amis qui faisaient partie du réseau criminel qui a fourni à l'acteur de grandes quantités de kétamine. Malgré connaître le danger, ils ont exploité les problèmes d'addiction de Perry pour s'enrichir, montrant un manque de considération pour son bien-être.

Lire aussi: