Des médecins accusent les troupes israéliennes d'avoir profané des corps et tiré sur des civils à l'hôpital qui, selon Israël, était le "centre de commandement" du Hamas.

Ces allégations concernent une opération de huit jours menée la semaine dernière par les Forces de défense israéliennes (FDI) à l'hôpital Kamal Adwan, qui, selon l'armée, était utilisé comme centre de commandement et de contrôle par le Hamas.

CNN s'est entretenue avec deux membres du personnel médical, un autre médecin et un patient de l'hôpital, qui ont fourni des témoignages concordants sur ce qui s'est passé. CNN a également visionné des vidéos pour étayer certaines de ces affirmations.

Elles brossent un tableau inquiétant de la manière dont les FDI ont mené l'opération, alors que les médecins étaient interrogés sur leurs liens avec le Hamas et que le personnel s'efforçait de soigner les patients piégés à l'intérieur de l'hôpital.

Les FDI affirment que le Hamas cache des infrastructures terroristes à l'intérieur et autour des institutions civiles de Gaza, telles que les hôpitaux, et qu'il est essentiel de les cibler pour éliminer le Hamas de la bande de Gaza. Mais ses opérations sont controversées, les organisations humanitaires affirmant que les établissements médicaux de Gaza sont dans l'incapacité de fournir des services de base.

L'une des allégations les plus graves concernant les opérations menées par les FDI à Kamal Adwan est que, alors que les troupes quittaient le complexe hospitalier, elles ont utilisé des bulldozers pour déterrer des corps qui avaient été récemment enterrés dans des cimetières improvisés dans la cour de l'hôpital.

"Les soldats ont déterré les tombes ce matin et ont traîné les corps avec des bulldozers, puis les ont écrasés avec les bulldozers", a déclaré le chef des services pédiatriques de l'hôpital, Hossam Abu Safiya, lors d'un entretien téléphonique samedi. "Je n'ai jamais vu une telle chose auparavant.

Des vidéos et des images qu'il a partagées avec CNN montrent des restes humains en décomposition éparpillés dans l'enceinte de l'hôpital.

L'allégation a été soutenue par le chef des soins infirmiers de l'hôpital, Eid Sabbah, et une autre infirmière, Asmaa Tanteesh.

"Les corps à l'extérieur, dans la cour, ont été labourés sous nos yeux", a déclaré Asmaa Tanteesh à CNN. "Pendant tout ce temps, nous criions et hurlions, mais nos cris tombaient dans l'oreille d'un sourd.

Des images satellite prises le 15 décembre - juste avant que les FDI ne se retirent de la zone de l'hôpital - montrent des terrains rasés à l'extérieur du complexe hospitalier.

L'IDF n'a pas répondu directement à ces allégations lorsqu'elle a été contactée par CNN, mais elle a reconnu avoir mené une opération à l'hôpital. "Les troupes ont appréhendé 80 terroristes, dont certains ont participé à l'atroce massacre du 7 octobre", a déclaré l'armée dans un communiqué transmis à CNN.

En début de semaine, les FDI ont diffusé une vidéo de l'interrogatoire du directeur de l'hôpital et ont publié une déclaration accompagnant cette vidéo, dans laquelle il admettait que l'hôpital était utilisé à des fins militaires. Il n'est pas certain que cette déclaration ait été obtenue sous la contrainte.

Abu Safiya, le directeur de la pédiatrie, et Sabbah, l'infirmière en chef, ont rétorqué que l'hôpital ne fournissait que des services médicaux et que les personnes arrêtées étaient des civils et des travailleurs médicaux.

Ce que nous savons de l'opération à Kamal Adwan

L'attention portée par l'armée israélienne à l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, semble avoir commencé il y a plus d'une semaine, avec des frappes et des tirs d'obus dans la zone de l'hôpital, dont la page Facebook indique qu'il relève de l'administration du ministère de l'intérieur, qui, à Gaza, est dirigé par le Hamas.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'hôpital a également abrité et soigné des civils blessés et déplacés de Gaza, selon ses pages sur les médias sociaux et des témoins oculaires

L'opération s'est intensifiée le lundi 11 décembre, le jour même où le directeur de l'hôpital, le Dr Ahmed Al Kahlot, a déclaré à CNN que l'hôpital avait été encerclé par les forces israéliennes.

Le lendemain, les forces israéliennes ont démoli le mur ouest du complexe hospitalier, selon Abu Safiya, qui a déclaré que les soldats s'étaient adressés à l'hôpital par haut-parleurs, ordonnant à tous les hommes réfugiés à l'intérieur de sortir.

Ce qui s'est passé ensuite a été "au-delà des cauchemars" pour ceux qui sont restés dans l'hôpital, a-t-il déclaré.

Selon Abu Safiya, lui et quatre autres médecins ont été autorisés à rester et à soigner 62 personnes à l'hôpital, dont plusieurs enfants en bas âge. Alors qu'il décrivait la semaine, il s'est empressé de parler, craignant que le signal du téléphone portable ne tombe, comme c'est souvent le cas à Gaza ces jours-ci.

Entouré par les troupes israéliennes et avec des parties du complexe gravement endommagées par les tirs d'obus, il n'y avait pas de soins à offrir, a-t-il dit. L'hôpital était à court de nourriture, d'eau, d'électricité et de lait pour les enfants, et il ne restait pratiquement plus de médicaments à distribuer.

Tanteesh, l'infirmière, se souvient d'avoir mendié de l'eau en vain. Les troupes israéliennes étaient "à un demi-mètre de nous et nous encerclaient dans la cour. Nous n'avions pas d'eau, nos gorges étaient sèches, nous avions soif et nous les suppliions de nous donner un verre d'eau du matin au soir", a-t-elle déclaré.

Certains enfants sont morts au cours de l'opération israélienne à l'hôpital, a-t-elle ajouté, précisant que les infirmières ont essayé de diluer le lait avec une solution saline pour tenter de nourrir un plus grand nombre de jeunes patients de l'hôpital.

Le ministère de la santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a demandé aux organisations de défense des droits de l'homme d'ouvrir d'urgence une enquête sur ce qu'il a appelé le "massacre de l'hôpital Kamal Adwan, où les enfants ont été assiégés sans eau, sans nourriture, sans électricité et sans eau pendant de longues périodes".

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé dimanche que la "destruction effective" de l'hôpital Kamal Adwan par les forces israéliennes au cours des derniers jours avait causé la mort d'au moins huit patients, dont un enfant de 9 ans.

Pourquoi Israël mène-t-il des opérations dans les hôpitaux ?

Depuis le début de son offensive terrestre à la fin du mois d'octobre, Israël a porté une attention toute particulière aux hôpitaux de Gaza. Pour se justifier, il a cherché à présenter ce qu'il affirme être la preuve de l'utilisation par le Hamas d'installations médicales comme centres militaires et a invité les médias à filmer des tunnels avec des salles souterraines situés sous le plus grand hôpital de Gaza, Shifa. Il a également montré aux journalistes des armes qui auraient été trouvées dans d'autres hôpitaux.

Les preuves d'activités militantes trouvées à Kamal Adwan, selon les FDI, comprenaient "de nombreuses armes, dont des AK-47, des RPG, des engins explosifs, du matériel militaire Nukhba (commando du Hamas), du matériel technologique et des documents des services de renseignement du Hamas".

Mardi, les FDI et les services de sécurité israéliens ont publié une vidéo modifiée de l'interrogatoire du directeur de Kamal Adwan, Al Kahlot, détenu par Israël. Une déclaration accompagnant la vidéo indique qu'Al Kahlot a admis que le Hamas utilise des hôpitaux à des fins militaires et qu'il fait partie de l'organisation. Cependant, on ne sait pas comment les responsables israéliens ont obtenu la déclaration d'Al Kahlot, ni si elle était sincère ou si elle a été faite sous la contrainte.

Le Comité international de la Croix-Rouge considère généralement que la diffusion de séquences d'interrogatoires de prisonniers de guerre constitue une violation de la clause de la Convention de Genève protégeant les prisonniers de guerre de la "curiosité publique".

La semaine dernière, les FDI ont également diffusé des photos et des vidéos montrant des jeunes hommes tenant des armes en l'air - des militants qui remettaient leurs armes après leur reddition de l'hôpital Kamal Adwan. Mais les membres du personnel interrogés par CNN ont déclaré que ces hommes étaient en fait des civils qui s'étaient réfugiés dans l'hôpital après avoir été déplacés d'autres parties de Gaza.

"Nous leur avons dit qu'il n'y avait pas de résistants dans l'hôpital, et personne ne nous a écoutés", a déclaré M. Tanteesh.

Selon Abu Safiya et Sabbah, les armes avec lesquelles ils ont été photographiés appartenaient aux gardes de sécurité de l'hôpital. "J'ai vu de mes propres yeux que l'armée a demandé aux jeunes civils déplacés et à l'équipe médicale de porter les armes des agents de sécurité qui étaient restées dans la salle de garde de l'hôpital, et qu'ils les ont prises en photo devant moi", a déclaré Abu Safiya.

"Ils m'ont tiré dessus en riant"

Abu Safiya a également décrit de nombreux incidents au cours desquels, selon lui, les troupes israéliennes ont délibérément tourmenté des personnes dont elles savaient qu'elles n'étaient pas suspectes.

Un collègue médecin, le Dr Ayman Rajab, a été libéré par les soldats après avoir été interrogé, puis a reçu une balle dans la poitrine alors qu'il tentait de retourner à l'hôpital, a déclaré Abu Safiya à CNN. Il a survécu à la fusillade et est retourné auprès de sa famille déplacée. Un autre médecin a reçu une balle dans la jambe et le propre fils d'Abu Safiya a reçu une balle dans l'abdomen. Le ministère de la santé de Gaza s'est fait l'écho de cette allégation, affirmant qu'au moins cinq détenus avaient été abattus par les troupes des FDI après qu'on leur eut demandé de retourner à l'hôpital.

Piégé à l'intérieur de Kamal Adwan, Abu Safiya dit avoir regardé ses deux collègues blessés et son fils ramper sur la route jusqu'à ce qu'une ambulance arrive jusqu'à eux et les transporte dans un autre hôpital.

Dans un autre cas, Abu Safiya affirme qu'il est lui-même devenu une cible après que des soldats l'ont appelé aux premières heures du matin vendredi pour vérifier qu'il y avait du mouvement à l'extérieur de l'hôpital pour eux.

Suivant leurs ordres, il a trouvé un homme âgé blessé, allongé sur le sol devant le bâtiment. Mais alors qu'Abu Safiya tentait de s'approcher de l'homme, les soldats qui l'observaient ont commencé à tirer. "Ils m'ont tiré dessus en riant et en se moquant de moi", a-t-il déclaré.

"J'ai échappé à leurs tirs, mais ils m'ont rappelé et m'ont demandé de le ramener à l'intérieur. Il a finalement ramené l'homme à l'intérieur, mais il était trop tard. L'homme n'a pas pu être soigné à l'hôpital en raison du manque de ressources médicales, et il a succombé à ses blessures, a déclaré Abu Safiya.

Lors d'un autre incident, des chiens militaires israéliens portant des caméras ont été envoyés dans l'hôpital pour une reconnaissance, selon Abu Safiya. L'un des chiens a "attaqué et malmené" un vieil homme en fauteuil roulant avant d'être rappelé, a-t-il déclaré.

"L'homme a hurlé de douleur. Des enfants et des femmes ont pleuré devant l'horreur de la scène. Je n'ai pu aider personne. Cette scène était au-delà des cauchemars", a-t-il déclaré. "Un de leurs soldats est venu chercher le chien et s'est moqué du vieil homme et de ce que le chien lui avait fait subir.

Un enfant de l'hôpital, qui était soigné pour une jambe cassée, s'est également souvenu que des chiens étaient entrés dans l'hôpital et avaient attaqué un vieil homme. "Les Israéliens ont laissé les chiens venir nous attaquer. Ils nous ont torturés. Ils nous tiraient dessus. Les nuits étaient horribles, nous n'avons jamais dormi depuis que nous sommes arrivés ici", a-t-il déclaré à CNN. "Ils ont laissé des chiens attaquer un vieil homme ; ils n'arrêtaient pas de le mordre.

Les FDI n'ont pas répondu à ces allégations dans leur déclaration, mais ont affirmé que leur opération autour de l'hôpital visait le Hamas.

Un autre hôpital assiégé

Bien que les hôpitaux soient protégés par le droit international, ils peuvent être considérés comme des cibles militaires légitimes s'il s'avère qu'ils abritent des combattants valides et des armes.

Mais même lorsque c'est le cas, les soldats sont soumis à des contraintes éthiques et juridiques lorsqu'ils traitent des civils. La présence d'armes ou de combattants blessés dans un hôpital n'en fait pas nécessairement une cible militaire légale.

L'article 19 de la Convention de Genève stipule que "le fait que des membres des forces armées malades ou blessés sont soignés dans ces hôpitaux, ou la présence d'armes de petit calibre et de munitions prises sur ces combattants et qui n'ont pas encore été remises au service compétent, ne seront pas considérés comme des actes nuisibles à l'ennemi".

Dans sa déclaration, l'IDF a indiqué qu'elle avait interrogé le personnel de l'hôpital. "Les employés ont avoué que des armes étaient cachées dans des couveuses de l'unité de soins intensifs néonatals, couveuses qui étaient censées être utilisées pour traiter les bébés prématurés. Après l'interrogatoire, les troupes de Tsahal ont trouvé des armes, des documents classifiés et du matériel de communication tactique.

Les actions militaires répétées d'Israël à l'intérieur et autour des hôpitaux de Gaza font l'objet de critiques de plus en plus vives, les travailleurs médicaux et les ONG avertissant que les raids mettent en danger les patients et rendent les hôpitaux inopérants.

"Le système de santé de Gaza était déjà à genoux, et la perte d'un autre hôpital, même peu fonctionnel, est un coup dur. Les attaques contre les hôpitaux, le personnel de santé et les patients doivent cesser", a déclaré dimanche M. Ghebreyesus, chef de l'OMS, à propos de Kamal Adwan.

Malgré les critiques internationales de plus en plus vives de la part de certains des plus fidèles alliés d'Israël concernant le nombre croissant de civils dans les hôpitaux et partout ailleurs à Gaza, Israël n'a pas changé de cap dans sa poursuite militaire du Hamas. Mardi, l'organisation caritative Médecins sans frontières a déclaré qu'un autre hôpital du nord de la bande de Gaza, Al-Awda, était assiégé par les troupes israéliennes et que des patients se trouvaient toujours à l'intérieur.

Gianluca Mezzofiore et Ibahim Dahmin de CNN ont contribué à ce reportage.

