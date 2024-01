Des matches dans un stade de 4 700 places - L'UEFA et la FA bradent-elles le football féminin ?

Au Camp Nou, le Barcelona Femení a établi des records consécutifs d'affluence pour un match de football féminin, avec 91 648 spectateurs lors de la rencontre entre les Catalanes et le VfL Wolfsberg en début d'année ; l'équipe féminine d'Angleterre a battu le record d'affluence pour un match à domicile des Lionnes en 2019, avec 77 768 spectateurs - et même Newcastle United a pulvérisé son record d'affluence lors de son premier match à St. James' Park, avec 22 134 spectateurs pour ce match de la quatrième division du football féminin anglais.

La demande, notamment en Europe, n'a jamais été aussi forte, ce qui explique pourquoi les stades choisis pour accueillir le championnat d'Europe féminin qui se déroule actuellement en Angleterre ont suscité des interrogations.

Les critiques estiment que la Fédération anglaise de football (FA) et l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, n'ont pas su saisir l'occasion.

Bien que les 10 sites d'accueil comprennent des mastodontes tels que le stade de Wembley et Old Trafford - qui accueilleront un match chacun - des matchs seront également joués au stade Leigh Sports Village de 8 000 places et au New York Stadium de 12 000 places à Rotherham.

Le plus petit stade hôte est le Manchester City Academy Stadium, qui fait partie du complexe d'entraînement ultramoderne du club de première division anglaise, et qui ne peut accueillir que 4 700 personnes. Comme le Leigh Sports Village Stadium, situé dans le Grand Manchester, la capacité est limitée en raison de la réglementation interdisant les places debout.

Un peu déçu

Le premier des trois matches qui se dérouleront au Manchester City Academy Stadium, où évolue l'équipe féminine de Manchester City, sera le match du groupe D entre la Belgique et l'Islande, le 10 juillet.

En avril, Sara Björk Gunnarsdóttir, milieu de terrain de la Juventus et de l'Islande, a déclaré au podcast "Their Pitch" qu'elle était "un peu déçue" par le choix du stade.

"C'est choquant. En Angleterre, il y a tellement de stades et nous avons un terrain d'entraînement de City qui accueille quoi, 4 000 spectateurs ? a déclaré Gunnarsdóttir.

"C'est embarrassant. Ce n'est pas le respect que nous méritons. Regardez le football féminin aujourd'hui, les stades sont pleins. Vous voyez Barcelone et Madrid, 95 000 personnes regardent le match (au Camp Nou). Ils ne sont pas préparés à ce que nous vendions plus de 4 000 billets.

"C'est un manque de respect envers le football féminin, car il est bien plus important que ce que les gens pensent. On pense que le football féminin prend deux longueurs d'avance, mais quand il se passe quelque chose comme ça, c'est un pas en arrière".

Rachel O'Sullivan, experte du football féminin et cofondatrice du média Girlsontheball, a déclaré que le choix de deux stades d'une capacité inférieure à 10 000 places pour un tournoi majeur était "peu ambitieux".

"Le football féminin a pris l'habitude de ne pas s'attendre à ce qu'il soit si grand et à ce qu'il se développe comme il le fait", a déclaré à CNN Sport Mme O'Sullivan, qui s'est dite "déçue et surprise" lorsqu'elle a pris connaissance du choix des stades.

"La Coupe du monde 2019 nous l'a bien montré. Beaucoup ont été surpris par le nombre de personnes qui voulaient se mettre au football et s'impliquer dans le football - et nous ne devrions pas l'être. Nous devrions nous y attendre.

Croissance

Depuis que l'Angleterre s'est portée candidate à l'organisation de l'Euro 2022 il y a quatre ans, le paysage du football féminin a radicalement changé.

La Coupe du monde a battu des records d'affluence et d'audience, laissant entrevoir une nouvelle ère pour le football féminin international, et des progrès considérables ont été réalisés dans les clubs, notamment en Europe.

La Coupe du monde 2019 a été suivie par environ 1,12 milliard de téléspectateurs sur toutes les plateformes - une audience record pour la compétition. La finale entre les États-Unis et les Pays-Bas a été le match de la Coupe du monde féminine le plus regardé de tous les temps, avec une audience moyenne en direct de 82,18 millions, en hausse de 56 % par rapport à l'audience de la finale de 2015.

Cependant, lorsque le processus initial de sélection des stades pour l'Euro 2022 a eu lieu en 2019, la FA a eu du mal à trouver des sites viables car les clubs et les conseils étaient réticents à se proposer, comme l'a expliqué Mark Bullingham, directeur général de la FA, le mois dernier.

"La vérité absolue, c'est que nous avons lancé un appel d'offres dans tous les grands terrains et villes du pays et que très peu d'entre eux se sont manifestés pour accueillir l'Euro féminin", a déclaré Bullingham lors d'un entretien avec des journalistes dans le cadre de l'émission Zoom.

"Nous avons dû persuader quelques clubs et villes de se manifester, et nous sommes donc très satisfaits du résultat obtenu.

"Nous pensons que nous avons de très bons sites, mais si vous pensez que les gens frappaient à notre porte pour accueillir des matches, ce n'était pas le cas.

Depuis 2019, le football féminin a augmenté ses revenus, son nombre de supporters et son audience, catapultant le sport dans une autre stratosphère.

Outre Wembley (89 000), Old Trafford (74 000), le Leigh Sports Village et le Manchester City Academy Stadium, les autres sites hôtes sont Bramall Lane de Sheffield United (30 000), le St Mary's Stadium de Southampton (32,000), l'Amex Stadium de Brighton et Hove Albion (30 000), le Stadium MK de Milton Keynes Dons (30 000), le Brentford Community Stadium de Brentford (17 000) et le New York Stadium de Rotherham United.

Richard Laverty, écrivain spécialisé dans le football féminin, a déclaré que si le processus de sélection avait lieu maintenant, peut-être pour une prochaine Coupe du monde, l'histoire serait complètement différente.

"Je pense que s'ils le faisaient maintenant, ils choisiraient peut-être différemment. Je pense que le football féminin a pris une telle ampleur aujourd'hui, et je pense qu'ils ont probablement sous-estimé la demande, peut-être de la part des supporters qui voyagent, des supporters neutres, des supporters anglais", a déclaré Laverty à CNN Sport.

Compte tenu de la croissance rapide de ce sport, O'Sullivan a suggéré que la seule façon d'avancer était d'être ambitieux.

"Nous devons nous attendre à ce qu'il se développe, plutôt que d'être surpris à chaque fois, parce que si vous regardez les statistiques et les chiffres d'audience au fil des ans et de chaque tournoi, c'est toujours plus grand et meilleur à chaque fois. Et c'est ce que nous devrions viser".

Une véritable honte

L'emplacement des stades de la compétition a également été critiqué.

Alors qu'il y a un groupe de stades dans le nord-ouest et le sud - y compris Londres - de l'Angleterre, il n'y en a aucun dans les Midlands ou le nord-est, qui sont des foyers traditionnels de ce sport.

Bien que la réticence des conseils municipaux et des clubs à se porter candidats ait limité les choix de la FA, M. O'Sullivan a déclaré qu'il était "vraiment dommage" qu'aucun ne se soit porté candidat dans ces régions, en particulier dans le nord-est, une zone dont l'histoire footballistique est si riche.

Mais les stades hôtes comprennent toujours quatre enceintes de Premier League, l'enceinte phare du pays - Wembley -, une enceinte de premier plan récente et deux enceintes qui accueillent des matches de Super League féminine, un critère que la FA souhaitait inclure.

La finale à guichets fermés à Wembley devrait devenir la finale de l'Euro la plus fréquentée de l'histoire, hommes ou femmes, dépassant le record actuel de 79 115 spectateurs établi lors du Championnat d'Europe masculin en 1964.

Sue Campbell, directrice du football féminin à la FA, a déclaré à l'Independent en juin que le processus de sélection des stades était équilibré et qu'il s'agissait d'une expérience dont la FA espérait tirer des enseignements.

"Avons-nous trouvé le bon équilibre ? Nous y reviendrons, mais il y a un grand stade qui ouvre la compétition et un grand stade qui la ferme, à Old Trafford et à Wembley", a déclaré Campbell.

"Nous pensons avoir trouvé le bon équilibre. Nous y jetterons un coup d'œil à la fin et nous ferons un bilan, et c'est là où nous en sommes pour le moment."

Malgré la présence de deux stades de moins de 10 000 places, l'UEFA a déclaré à CNN qu'elle espérait qu'il s'agirait du "plus grand événement sportif européen féminin de l'histoire".

Selon un porte-parole de l'UEFA, plus de 700 000 billets sont disponibles pour les 31 matches. Quelques jours avant le début du tournoi, plus de 500 000 billets avaient été vendus, un record pour l'Euro féminin.

En ce qui concerne la tenue des matches à la Manchester City Academy, l'UEFA et la FA ont déclaré que le stade "génèrerait une atmosphère digne d'un Euro féminin".

"Nous sommes convaincus que de nombreux matches se joueront à guichets fermés et nous sommes impatients de plus que doubler l'affluence totale de l'Euro féminin de l'UEFA 2017 aux Pays-Bas et d'offrir le meilleur Euro féminin de l'UEFA jamais organisé", a déclaré l'UEFA à CNN dans un courriel.

À capacité, les sites plus petits offrent au moins un meilleur spectacle télévisé que les grandes arènes vides.

O'Sullivan et Laverty ont tous deux fait référence aux matchs disputés à Nice lors de la Coupe du monde 2019, qui n'ont attiré que peu de spectateurs.

M. Laverty a estimé qu'il y avait "certainement une certaine myopie" dans le choix des stades, mais il a déclaré qu'avec un bon produit sur le terrain et des stades pleins, les gens oublieraient les arguments.

"Je pense qu'une fois que le football commence et que les stades sont pleins, les gens oublient rapidement les problèmes parce qu'ils se concentrent sur le produit sur le terrain, et je pense que ce sera le meilleur Euro féminin de tous les temps.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com